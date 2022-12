Croacia y Bélgica definen el pase a octavos

Las selecciones de Croacia y Bélgica definirán este jueves al mediodía el pase a octavos de la Copa del Mundo Qatar 2022 del Grupo F, con la mirada puesta en el otro partido entre Marruecos y Canadá, que ya está eliminado del torneo.

Croacia tendrá la clasificación asegurada con un empate pero en ese caso no obtendrá el primer lugar, ya que para esa ubicación sólo le sirve ganar sin depender del resultado del otro partido del grupo, que se jugará a la misma hora.

Bélgica, en cambio, quedará eliminado si pierde ante el equipo de Luka Modric, pero se asegura el pase si logra ganar y en caso de empate dependerá de que el equipo marroquí pierda por más de dos goles ante los canadienses.

Los medios europeos informaron sobre una fuerte pelea en una práctica del seleccionado belga entre Kevin De Bruyne y Hazard, en la que intervino Romelu Lukaku, quien no estaba jugando el torneo por lesión.

En la última conferencia de prensa, Hazard dijo que “no hubo peleas, tuvimos una reunión todos los jugadores con el cuerpo técnico y nos dijimos a la cara lo que pensamos. Estamos unidos y se escuchan cosas que no son ciertas”.