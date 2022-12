Ley de Nietos: una oportunidad para acceder a la ciudadanía española

Pasados unos minutos de las 15:00 en la calurosa tarde del martes, comenzó en la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Rafaela una charla a cargo del cónsul general de España en Rosario, Don Jaime González Castaño, con el objetivo de brindar información sobre la nueva Ley de Memoria Democrática, más conocida como Ley de Nietos.

La reunión fue abierta no sólo a los socios de la institución sino al público general, y asistieron personas cuyos abuelos o bisabuelos son o fueron españoles y manifiestan el interés de gestionar la ciudadanía española.

El Cónsul, que es licenciado en Derecho y diplomado en Relaciones Internacionales, estuvo acompañado por el auxiliar del Consulado Javier Rambaudi, y por Roberto Muriel, presidente interino de la Sociedad Española de Rafaela.

En una breve introducción, el representante español explicó que en la página web del Consulado General de España en Rosario se encuentra toda la información relacionada a este tema. Entre otras cosas, allí se informan las direcciones de mails a las cuales hay que dirigirse, la Ley de Memoria Democrática, y todos los requisitos que se piden a la hora de solicitarla.

Luego de esos minutos de presentación, se dio lugar a que los presentes manifestaran sus inquietudes. Con micrófono en mano para que los demás escuchen también, cada interesado le consultó al funcionario dudas sobre sus casos particulares de ascendentes españoles, y cómo tramitarla también para sus descendientes.

Con respecto a esta ley, cabe mencionar que fue publicada por el gobierno español en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y aprobada en forma definitiva el pasado 5 de octubre, entrando en vigencia el viernes 21 de ese mismo mes.

La norma conocida más popularmente como Ley de Nietos, permitirá a aquellos descendientes de españoles tramitar la doble ciudadanía. De esta forma, posibilitará que hijos y nietos de personas nacidas en España y exiliadas durante el franquismo puedan ser beneficiarios de la ciudadanía española de forma directa, sin necesidad de vivir en el país por un lapso mínimo determinado. Cabe aclarar que antes sólo podían solicitarla los hijos de ciudadanos españoles.

La norma insta a adoptar diversas medidas y actuaciones tendientes al reconocimiento de derechos, a la libertad, a la justicia y a la reparación, al registro, a las sanciones, pero lo que más interesa a los argentinos es lo relativo a la obtención de la nacionalidad española.

La disposición adicional octava, establece la posibilidad de adquirir la nacionalidad española para:

a) los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española; b) los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978; c) los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura (Ley de Memoria Histórica).

En todos los supuestos indicados, será necesario que los interesados formalicen la declaración de opción en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.

En diálogo con LA OPINIÓN, el Cónsul explicó: "Lo mas fácil es que la gente busque en Google: Consulado General de España en Rosario. En la primera página va a aparecer toda la información, los requisitos y una dirección de correo electrónico. A esa dirección tienen que enviar toda la información solicitada. Nosotros la analizamos, probamos que todo esté correcto, y si así es le vamos a mandar a los interesados un usuario y contraseña con los que van a poder tomar un turno para ser atendidos en el Consulado, como máximo en tres semanas".

Con ese turno asignado, las personas tienen que ir a firmar ya que es un acto personal, y con respecto a que esta ley va a estar en vigor durante dos años, aclaró que la "gente no entre en prisa". "En el momento que uno deposita la información, acredita la documentación y firmó, ya está. Esto es lo que tienen que hacer durante estos dos años", informó el diplomático que asumió al frente del Consulado español en Rosario en agosto de 2019.

Al preguntarle sobre si la pandemia aceleró el interés por adquirir la ciudadanía española, como así también la situación económica del país, González Castaño contestó: "Un montón influyó. Todos estos elementos entran en juego, y también la posibilidad de adquirir una nacionalidad española; en este caso personas que habían mantenido un vínculo con España a través de sus abuelos o antecesores, lógicamente se ilusionan con esta posibilidad de estrechar sus vínculos con la patria de origen de sus familiares".

Una vez finalizado el tiempo de preguntas, Muriel cerró el momento agradeciendo la asistencia a los presentes, informando que en la mañana mantuvieron una entrevista en la Municipalidad de Rafaela. Así, se dio por concluido este breve pero interesante encuentro al que asistió una importante concurrencia.