En el Hospital de Rafaela se atienden 120 personas con VIH

A partir de 1988, cada 1° de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA porque un día como hoy pero de 1981, se diagnosticó el primer caso de esta enfermedad. Desde entonces han fallecido por esta causa alrededor de 40 millones de personas en todo el mundo, haciéndola una de las epidemias más destructivas de la historia.

Para conocer sobre el tema o refrescar la memoria, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (conocido por sus siglas como SIDA, o AIDS en inglés), es la etapa más avanzada de la infección causada por el VIH (virus de la inmunodeficiencia humana).

El VIH - o HIV por sus siglas en inglés- ataca el sistema inmunitario y debilita las defensas contra muchas infecciones y determinados tipos de cáncer que las personas con un sistema inmunitario más fuerte, pueden combatir más fácilmente.

La mayor parte de las personas que contraen el VIH, lo contraen a través de las relaciones sexuales, o al compartir agujas, jeringas u otros implementos para la inyección de drogas (por ejemplo, los calentadores). En cambio, no se transmite por la saliva, por dar un beso, o por compartir alimentos, bebidas, un tenedor o una cuchara. El VIH tampoco se contagia por abrazarse, darse la mano, toser o estornudar.

Aunque el VIH/SIDA no tiene cura, el tratamiento con antirretrovirales permite llevar una vida saludable y reducir casi a cero el riesgo de transmisión del virus a otra persona.

En nuestro país, alrededor de 140.000 personas viven con VIH, el 13% desconoce su diagnóstico, mientras que el 30,1% fue diagnosticado en un estadío avanzado de la infección.

Hablando de cifras mundiales, por año se producen un promedio de 4.800 nuevos casos, diagnosticándose con el virus 2,3 varones por cada mujer. En cuanto al diagnóstico, el 30,2% se realiza en una etapa avanzada de la infección: en el 26% de las mujeres y en el 32,1% de los varones. Según un informe de ONUSIDA, al cierre del 2021, 38,8 millones de personas vivían con el VIH en todo el mundo, 1,5 millones contrajeron la infección, y ese mismo año 650.000 murieron por enfermedades relacionadas con el SIDA.

En cuanto a Rafaela y la región, tuvimos la oportunidad de hablar con la Dra. Sandra Capello, médica infectóloga que se desempeña en el Hospital Dr. Jaime Ferré.

Nos informó que hoy no hay pacientes con SIDA en la ciudad, porque con el advenimiento de los nuevos tratamientos, las personas no llegan a esta etapa. La diferencia radica en que los pacientes que no hacen tratamiento con la infección del VIH, sí llegan a los estados avanzados que es la etapa del SIDA.

“Hoy por hoy ninguna persona debería llegar a esa etapa. En la ciudad de Rafaela, por lo menos que atienda yo, solo tengo pacientes conviviendo con el virus. Son pacientes que están bien, que llevan una vida totalmente normal, que toman una medicación diaria, y conviven con el virus de la misma manera que otra persona que convive con una enfermedad crónica. La diferencia es que esta es una infección y no una enfermedad en esta etapa”, afirmó.

Los datos definitivos se suelen publicar el 1ro. de diciembre en el Programa Nacional de HIV. “Nosotros cada vez que diagnosticamos a una persona con HIV, ya sea del sector público o privado, lo tenemos que informar a ese programa que es el que recoge las estadísticas de todas las provincias”.

Además de ella, hay otros profesionales de la ciudad de Rafaela que también atienden pacientes con VIH. Al ser consultada por los números registrados aquí, informó que en tratamiento, actualmente hay 120 pacientes en la parte pública. “Los datos son muy móviles porque yo atiendo pacientes de Rafaela y también de la región. Por ahí hay pacientes que empiezan a atenderse conmigo y luego continúan siendo atendidos en su localidad o en ciudades más cercanas", comentó.

Los internados son excepcionales. Actualmente no hay. “La verdad ya hace bastante tiempo que no registramos internados por esto”, afirmó. Informó que el promedio anual de muertes ha disminuido muchísimo, y que entre el año 2021 y el 2022 tuvieron dos pacientes -que no eran de Rafaela- que fallecieron en el Hospital a causa de complicaciones por el VIH. “Fallecieron por una complicación desencadenada por el virus. En esta etapa del SIDA, se bajan tantas las defensas que las personas contraen alguna otra enfermedad, como por ejemplo una meningitis, un tumor, una neumonía. En estos casos, fallecieron por meningitis; tenían las defensas muy bajas por el virus, por la infección”, comentó.

A lo largo de todos estos años, todos los esfuerzos apuntan a que cada vez haya menos personas infectadas. Esta es una pandemia que comenzó allá por los años 80 y se fue extendiendo a lo largo del tiempo. “Todos los esfuerzos y las estrategias de trabajo apuntan a que los contagios disminuyan, aunque estamos lejos de conseguir esto”, reconoció.

En cuanto a si los registros aumentaron con la pandemia, Capello respondió: “En mi experiencia personal, yo sigo teniendo pacientes positivos; todos los meses tengo uno o dos pacientes más. Con la pandemia lo que pasó es que se retrasó el diagnóstico precoz. Había mucha gente que confundía los síntomas con los del Covid-19, o tenía miedo de ir a consultar, entonces lo hacía en estados avanzados. No pudimos hacer las campañas de testeo que normalmente hacíamos. En realidad, el medio de contagio es por las relaciones sexuales. No sé si el encierro influyó pero la tasa de contagio se mantuvo estable, no disminuyó”, afirmó.

Comentó que no pasa un mes que no tengan algún diagnóstico positivo de un paciente, ya sea de la parte pública o privada. Uno o dos por mes se van sumando, y recalcó que lo importante es que las personas conozcan su condición, y que se controlen aquellas que tienen factores de riesgo.

“En realidad, en cuanto a los factores de riesgo no es como antes. En otra época decían que todas las personas que consumían drogas tenían riesgo de tener VIH; todos los hombres que tienen sexo con hombres tenían riesgo de tener VIH. Hoy por hoy todas las personas que no tienen pareja estable, o que tienen varias parejas, o que no se cuidan en sus relaciones sexuales, pueden contraer este virus. Por lo tanto, tienen que testearse; por lo menos una vez en la vida aquellas personas que tienen pareja estable, y aquellas que no la tienen, hacerlo con frecuencia", aconsejó.

En su opinión, cuando las personas se hacen algún control clínico, el test de VIH debería estar incluido para conocer la situación de cada uno. En caso afirmativo, hay posibilidad de acceder al tratamiento de forma rápida y eso hace que no se disemine la infección, “porque la persona que está en tratamiento, que logra controlar el virus, y tener una carga viral indetectable, no contagia en sus relaciones sexuales”.

Por lo tanto, una de las estrategias de prevención, es que todas las personas positivas que estén en tratamiento, logren tener carga viral indetectable. “El consejo es que se testeen”, afirmó.

Todos los martes de 11:00 a 13:30, Capello atiende en un consultorio del Hospital para informar sobre transmisión sexual, hacer testeos rápidos de VIH. Y concluyó: “Lo fundamental es que se use el preservativo, porque no solo previene el HIV, sino todas las otras enfermedades de transmisión sexual que, según vemos, están en aumento".