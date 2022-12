El Concejo trata la Ordenanza Tributaria y se esperan discursos de alto voltaje

Como sucede todos los años, el tratamiento de la norma que fija el aumento de los tributos municipales para el ejercicio siguiente se transforma en un culebrón en el que oficialistas y opositores se trenzan, con más o menos virulencia.

Esta situación pareció que encontraba una solución cuando en el 2018, el Cuerpo en pleno decidió que se debía terminar con la discusión “política” que se daba cada fin de año para fijar los incrementos de las cargas impositivas locales y era necesario adoptar un criterio “científico” que las evite. Fue así que nació la “fórmula polinómica”, una combinación de componentes cuya variación de costos incide determinantemente en los egresos del municipio.

Se aplicó para la actualización de los tributos de 2019, pero el año siguiente, la oposición consideró que era mucho lo que se debía aumentar y, haciendo uso de su mayoría, la dejó de lado y retomó el “método político”.

El Ejecutivo siguió utilizando la fórmula para calcular el incremento que necesita para el funcionamiento de todo el aparato administrativo y de servicios que presta y viene denunciando que año tras año, por no aumentar los tributos en base a la polinómica, el Municipio va perdiendo capacidad de respuesta. Desde la vereda de enfrente contestan que existe un gasto excesivo y se debería eficientizar.

En ese contexto, el Gobierno envió al Concejo una Tributaria en la que solicitaba un 47,18% de incremento a partir de enero venidero y para el primer semestre.

El oficialismo le dio despacho, la semana anterior, pero la oposición, de manera previa a la sesión, hizo público que sólo otorgaría un 12% para cada bimestre de la primera mitad del año próximo, lo que acumulado significaba un 40,5% para el semestre.

Ante lo que era una derrota segura, el PJ pidió que el proyecto vuelva a Comisiones para poder debatirlo, pero el encuentro se puso muy caliente y hubo pirotecnia verbal de ambos lados como hace mucho tiempo no se escuchaba en el recinto.

Fue así que la concejal oficialista Brenda Vimo acusó a los opositores de falta de “responsabilidad institucional”, “caprichosos” y “demagogos”, pero Viotti (UCR-JxC) le imputó al oficialismo “inflar los números, para hacer caja para la campaña” del próximo año y “repartir, como tanto les gusta” y les pidió que sean “austeros” y dejen de “crear cargos constantemente para contener amigos y de contratar gente”. Por su parte, Mársico (PDP) le reclamó al intendente que “dé la cara” y vete la Ordenanza si no le gusta y se lo explique a los rafaelinos”.



DIÁLOGO

DE SORDOS

El pasado lunes, en el inicio de la labor de Comisiones, el oficialismo presentó dos alternativas para tratar de acercar posiciones y el edil Juan Senn señaló que “una de ellas es que ese acumulado de 40,5% (que impulsa la oposición) se divida en tres, pero que el aumento sea de 13,5% por bimestre en el primer semestre de 2023. La otra es un incremento del 14% para el primer bimestre, del 13% para el segundo y del 12% para el tercero”.

Además dejó entrever que de aprobarse la propuesta opositora se pondrá en riesgo el plan de beneficios para contribuyentes cumplidores que el Gobierno plantea para el 2023 debido a que la merma en la recaudación sería aproximadamente la misma que se dejaría de percibir si se premia a los que pagan en término sus tributos.

Desde la oposición, Leonardo Viotti (UCR-JxC) le replicó que “no necesariamente hay que atar la merma en la recaudación, por la diferencia que hay entre una y otra propuesta, al premio al buen contribuyente. Ustedes dicen: si nos entra menos plata ponemos en riesgo esto, pero en realidad se puede recortar por otro lado”.

Del mismo modo, adelantó que su bancada iba a analizar estas alternativas y “lo vemos antes de la sesión”. Con ese fin se programó para la mañana de ayer una reunión, que finalmente fue cancelada porque la oposición hizo saber, la tarde anterior, que no se movería de su propuesta.

En este marco, y con los ánimos exacerbados, oficialismo y oposición llegan a la sesión de hoy, y todo indica que habrá intercambio de munición gruesa para defender las posturas propias e invalidar las ajenas.



DONACIONES

Más allá de este escenario, dos Ordenanzas enviadas por el Ejecutivo referentes a donaciones tendrán sanción sin dificultades. Por una de ellas se pide al Concejo que autorice la donación “con cargo” que el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) realizará de los terrenos donde se levantarán las 219 unidades habitacionales únicas y familiares en un sector del barrio Monseñor Zazpe a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de la Provincia (DPVyU), mientras que, por el otro, deberá aceptar la donación que el IMV efectuará al Municipio de fracciones que serán destinados a futuras calles públicas, otras obras y espacios públicos.

Por la otra se solicita al Cuerpo que se acepte la donación de una fracción de terreno, ubicada en el sector sureste de la ciudad, que un loteador (Ignacio Gentilini) efectuará con destino al volcamiento de los excedentes hídricos que se generarán producto de la impermeabilización que se producirá como consecuencia de la urbanización (Condominio Sur) que llevará a cabo.



MINUTAS DE

COMUNICACIÓN

También se aprobarán tres Minutas Comunicación del demoprogresista Lisandro Mársico serán evaluadas. La primera requiere al DEM información sobre el servicio de Delivery, entre ellas cuáles son los comercios que utilizan esta alternativa de envío de pedidos y si cumplen con la normativa vigente y desde qué fecha se valen de este servicio; la cantidad de vehículos que tiene identificados la Dirección de Protección Vial y Comunitaria y la cantidad de infracciones cometidas durante el año 2021 y hasta el pasado mes de octubre.

La segunda iniciativa del pedepista solicita al Gobierno local que evalúe la posibilidad de instalar bancos en el cantero central de Bv. Hipólito Yrigoyen y la intersección de las calles Falucho y A. del Valle, en virtud de la gran cantidad de jóvenes que en el sitio se concentran.

El tercer pedido al Ejecutivo es de intervenciones sobre espacios públicos en el barrio Los Álamos, y enumera: reparar los pasajes o puentes de acceso a la Plaza Elda Massoni y los juegos para niños que se ubican en el cantero central de la Av. Los Álamos entre las calles Los Robles y Las Acacias, y la extracción del poste que está a punto de caer sobre los juegos infantiles en el cantero central de Av. Los Álamos entre las calles Los Robles y Las Acacias.

Por el lado de Juntos por el Cambio tuvieron trámite favorable de Comisión dos Minutas que piden al Ejecutivo: reforzar y/o reparar las luminarias, según se crea conveniente el área interviniente en: Ciclovía Barrio Fátima entre Intendente Giménez y Constitución; y mejoras en el barrio Antártida Argentina que comprenden: ripiados, lomas de burro, reforzar servicio de riego, poda de árboles, forestación, colocación de cestos en la laguna de retardo y parquización en la plaza Base Antártida Marambio.

Finalmente, una Minuta de Comunicación conjunta entre los concejales Miguel Destéfanis (UCR-JxC) y Mársico solicita al Ejecutivo la colocación de dispositivos a los fines de poder recargar los teléfonos celulares, en diferentes espacios de la sala de espera de la Terminal de Ómnibus.



RECONOCIMIENTOS

Una iniciativa del oficialismo en el Concejo (Frente Juntos y Frente de Todos) que se votará hoy es para “reconocer y destacar” al Centro Cultural La Máscara por sus 25 años de trayectoria y su aporte a la cultura de la ciudad de Rafaela, trayectoria que tuvo su origen en el grupo Punto T, surgido en 1989, con la dirección de Marcelo Allasino.

El Bloque Juntos por el Cambio, impulsa que el Concejo, y así sucederá, “felicite y reconozca”, a Tomás Gino, alumno de 5to año de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 204 Domingo de Oro, por resultar campeón de la 5ta Olimpíada de Neurociencias realizada en la ciudad de Buenos Aires, organizada por la Universidad Favaloro, y por tal motivo, es un orgullo para la ciudad de Rafaela.