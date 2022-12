Ganadería con aroma de mujer: Josefina Ildarraz y una mirada certera sobre la actualidad

Sin dudas, Josefina Ildarraz es palabra autorizada para analizar el momento que atraviesa la ganadería. Proveniente de una familia ligada históricamente a la actividad, supo hacer su camino a partir del legado que recibió y cumple con creces las funciones que ostenta.

Vicepresidenta de la consignataria “Ildarraz Hermanos” y primera mujer en integrar el Directorio de ROSGAN, accedió a dialogar con LA OPINIÓN para compartir sus impresiones de una actividad que afronta un delicado escenario, signado por el clima y también la incertidumbre que genera la política.

“Pensamos que iba a ser un año más llovedor o con un poco más de alivio para el campo, pero la realidad es que estamos ante la tercera Niña y muchos tuvieron que salir a vender, a punto tal que la hacienda que sale en febrero o marzo ya salió”, reconoció Josefina. Y agregó: “estamos esperando que el ternero se recupere, pero para que eso suceda es necesario que llueva; sabemos que no llueve pasto, pero cambia totalmente el ánimo”

Como suele suceder, ante escenarios de estas características, el negocio “se calma” y quienes analizan la posibilidad de concretar uno, lo piensan mucho más que antes. “Veo a los distintos eslabones con mucha prudencia”, confesó la primera directora del mercado de cría e invernada más grande del país.

Los precios han repuntado sobre todo en la hembra, a partir de cuestiones impositivas convenientes para los compradores (es un bien de uso que se descarga de Ganancia y son amortizables los reproductores) y algunos bancos con tasas beneficiosas para el productor. Así, la firmeza de valores podría verse también en el último remate del año del ROSGAN, que se realizará a mediados de diciembre. “Estimo que van a seguir sosteniéndose”, expresó.



SIEMPRE JUNTO AL CAMPO

Los comienzos de Josefina en Ildarraz Hnos S.A., que hace más de siete décadas se vincula al rubro, estuvieron ligados a la parte administrativa. Luego, a medida que fue adquiriendo conocimientos se volcó de lleno a la producción y al área de ventas. En la actualidad, ocupa la vicepresidencia de la empresa.

La firma familiar no es una más en ROSGAN. Junto con otras dos consignatarias, han sido socios fundadores del Mercado Ganadero Por supuesto que luego fueron sumándose más, pero ese hito ha tenido como protagonista a la empresa, cuya casa central se encuentra en Concordia (Entre Ríos), pero también cuenta con oficinas en Capital Federal (Bs. As.).

A un año de haber recalado en el Directorio del Mercado Ganadero, expresó a este medio: “me generó mucha emoción porque es la primera vez que una mujer está en el grupo y estoy aprendiendo muchísimo de los referentes en la actividad”.

Por último, manifestó su respeto y aprecio por “todas las mujeres que aportan su grano de arena para la ganadería”, demostrando que la pasión trasciende cualquier género.