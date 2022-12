Distinción nacional a una médica rafaelina

La doctora Carolina Fux Otta, médica endocrinóloga rafaelina que ejerce su profesión en nuestra ciudad desde hace 16 años y es profesora en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, será la encargada de dirigir el proyecto de investigación. En diálogo con LA OPINIÓN, la profesional se refirió al estudio y a la distinción recibida.



- ¿De qué se trata el estudio?

- El trabajo busca producir evidencias sobre cómo el Síndrome de Ovario Poliquístico puede afectar la salud de la mujer, desde la adolescencia hasta la menopausia, es decir en las diferentes etapas de la vida.



- ¿Qué es el Síndrome de Ovario Poliquístico?

- Es la enfermedad endocrina más frecuente en mujeres en edad fértil y se caracteriza por exceso de hormona masculina y ciclos menstruales irregulares.



- ¿Qué investigarán en estas pacientes?

- El estudio abordará el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las pacientes buscando marcadores tempranos de riesgo cardiovascular. Un segundo objetivo será estudiar a las embarazadas con dicha patología, debido a que un subgrupo de pacientes tiene más riesgo de padecer abortos, hipertensión durante el embarazo y diabetes gestacional. Buscaremos marcadores bioquímicos tempranos que nos permitan predecir dichas complicaciones y así evitar riesgos no solo para la madre sino para el recién nacido. Otra rama del estudio trabajará sobre la influencia que tienen los factores ambientales en el desarrollo de la patología. En este sentido realizaremos determinaciones de disruptores endócrinos en diferentes fluidos.



- Qué son los disruptores endócrinos?

- Son químicos que imitan nuestras propias hormonas y que alteran el funcionamiento del sistema endócrino y por lo tanto nuestra salud. Están presentes en nuestra vida diaria, ya que son de uso cotidiano (aditivos, cosméticos, juguetes, botellas, tuppers de plástico, tickets, etc). Estos compuestos no se estudian de rutina en un pedido de laboratorio y tendremos la oportunidad de poder testearlos en nuestras pacientes. Otra rama estudiará las niñas que vienen con indicios de desarrollar el síndrome en la adolescencia, así como habrá otra para estudiar y tratar a las que están transitando el climaterio.



- ¿Dónde se realizará el estudio?

- En el Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología de Córdoba. En la nueva Unidad de Conocimiento Traslacional Hospitalaria y el Departamento de Endocrinología y Diabetes.



-¿Quiénes participarán?

- De los principales centros de salud de la provincia de Córdoba recibiremos a todas las pacientes que no tengan recursos con sospecha de tener la patología, ya que la atención y los estudios serán totalmente gratuitos. Los profesionales que participarán serán endocrinólogos, ginecólogos, pediatras, neonatólogos, obstetras, internistas y nutricionistas.



- ¿De dónde se obtienen los recursos?

- Nuestro proyecto fue seleccionado, junto con cinco hospitales más del país, por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, en el marco del convenio con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y el Ministerio de Salud de la Nación. Recibiremos el equipamiento necesario así como los insumos (reactivos) para poder llevar a cabo las determinaciones hormonales que están involucradas en el proyecto.



- ¿Cuál es su expectativa personal?

- Mejorar nuestro conocimiento de cómo se presenta el síndrome en nuestra región, que es diferente a otros países, y así poder tener conductas preventivas tempranas, evitando que padezcan complicaciones a lo largo de la vida, tanto para la mujer que lo padece como para la descendencia. Uno de mis objetivos personales se refiere a la docencia, poder generar a lo largo del estudio herramientas válidas de aprendizaje para los profesionales médicos en formación y así repercutir en una mejor atención de nuestros pacientes.