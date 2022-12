Concejo: ingresará el proyecto de Presupuesto 2023

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la víspera se anunció que hoy, a partir de las 9 volverá a sesionar el Concejo Municipal, encuentro que se desarrollará en el recinto de sesiones Mirta Rodríguez.

En la oportunidad los ediles considerarán el temario que se reproduce seguidamente.



Despachos de Comisión

* Ordenanza remitida por el Departamento Ejecutivo Municipal. Desafecta en 10m la restricción al dominio sobre la sección 23, entre calles Oroño y Pilar Monserrat, y modifica la Ordenanza N° 1294.

* Ordenanza elaborada por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio. Asigna el cincuenta por ciento del fondo de obras menores 2022 a gastos corrientes.

* Ordenanza elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal. Llama a licitación pública N° 8 para la adquisición de una máquina chipeadora.

* Ordenanza remitida por el Departamento Ejecutivo Municipal. Modifica el organigrama de la Municipalidad de Sunchales, Ordenanza N° 2861.

* Ordenanza elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal. Modifica el artículo 5° de la Ordenanza N° 3050.



Proyectos presentados

* Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Establece regulaciones para la disposición de los neumáticos fuera de uso.

* Ordenanza elaborado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Remite proyecto de presupuesto para la administración municipal ejercicio 2023.

*Minuta de Comunicación elevada por Carolina Giusti y Santiago Dobler. Solicita al Departamento Ejecutivo un informe de gastos relativos a la transmisión de los partidos de la Selección argentina mediante pantallas gigantes.

* Declaración presentada por Andrea Ochat. Declara de Interés Cultural y Social la participación del grupo de baile "Fusión Urbana", de la Academia "Estudio Fusión", en el Campeonato Internacional de Danzas.

* Minuta de Comunicación remitida por Andrea Ochat. Instruye al Departamento Ejecutivo para que coloque en edificios públicos carteles que informen a la ciudadanía que los funcionarios públicos no deben ofrecerle su patrocinio, cobrarle por gestiones o retener su documentación.

* Minuta de Comunicación elevada por Andrea Ochat. Solicita al Instituto Municipal de la Vivienda presente un informe detallado de las inscripciones realizadas y de los expedientes iniciados por ante la DPVyU, en el marco de los Programas "Vivienda en Lote propio" y Vivienda en Lote Municipal", desde 2016.

* Ordenanza elevado por Andrea Ochat. Crea el Sistema Integrado de Micro Botánicos Urbanos (SIMiBUr).

* Ordenanza elaborado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Dispone la realización de la obra de pavimentación de calle Balbín, entre Grierson y Vera Peñaloza.

* Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Autoriza a Ezequiel Alesso a hacer uso y ocupación de la vía pública con obras de infraestructura subterránea.

* Declaración presentada por Andrea Ochat, Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Pablo Ghiano, Santiago Dobler y Horacio Bertoglio.Declara de Interés, Social y Deportivo la trayectoria de 25 años de Fernando Robledo como relator de los partidos de básquet del Club Deportivo Libertad.

* Declaración elaborado por Andrea Ochat, Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Pablo Ghiano, Santiago Dobler y Horacio Bertoglio. Declara de Interés Deportivo la participación de Mateo Fessia, Simón Fux, Thiago Colino, Nicolás Spila, Máximo Clausen y David Sucatzky, en la Selección Rafaelina de Básquetbol.

* Minuta de Comunicación remitido por Carolina Giusti y Santiago Dobler. Solicita al Departamento Ejecutivo informe si fue contratado el ente encargado de realizar la Auditoría Contable Externa y, en su caso, indique nombre de la empresa y/o profesionales a cargo.



Notas oficiales y peticiones particulares

Nota Oficial remitida por el Departamento Ejecutivo Municipal. Adjunta documentación correspondiente a la ejecución presupuestaria del tercer trimestre del año en curso.

Nota Particular elevada por Pablo Buttaro. Informa consideraciones y sugerencias en torno al tránsito y seguridad vial sobre calle Rafaela.

Nota Oficial remitida por el Hospital Dr. Almícar Gorosito SAMCo Sunchales. Solicitan reunión a efectos de exponer el proyecto de presupuesto 2023 para el SAMCo Sunchales.

Nota Particular remitida por vecinos loteo Allassia. Requieren la adopción de medidas que garanticen la seguridad vial sobre calle Figueroa Alcorta.

Nota Oficial elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal. Informa ausencia del Sr. Intendente para su participación en la XXVII Cumbre de Mercociudades, a desarrollarse en la ciudad de Montevideo.

Nota Institucional enviada por la Asociación Amigo Fiel. Solicitan reunión conjunta con el Intendente y la responsable de Salud Pública para la revisión de las políticas públicas de control de fauna urbana.