El primer día la venta fue de casi 300.000 toneladas

BUENOS AIRES, 30 (NA). - Casi 300.000 toneladas de soja fueron operadas en el primer día de vigencia de la nueva etapa del "dólar soja", a través del cual el Gobierno busca que los productores liquiden unos US$ 3.000 millones hasta fin de año.

De acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, durante el lunes -cuando comenzó a regir un tipo de cambio diferencial de US$ 230 para los productores sojeros- se registraron operaciones por 212.180 toneladas de nuevos contratos, más 86.731 toneladas de fijaciones de precios para operaciones realizadas con anterioridad.

En total, se sumaron 298.911 toneladas operadas en el primer día de vigencia, el más alto desde la finalización de la primera etapa del denominado Programa de Incremento Exportador, que se desarrolló en septiembre.

El tipo de cambio diferenciado incluye a la liquidación de divisas provenientes de la exportación de poroto, aceite y subproductos de soja, así como también biodiesel.

La Bolsa de Comercio rosarina detalló además que para las operaciones realizadas en la jornada anterior en esa ciudad, el valor de referencia quedó en $85.000 por tonelada.

La segunda etapa del "dólar soja" fue anunciada el viernes último por el ministro de Economía, Sergio Massa, para quien este mecanismo apunta a implementar "incentivos que permitan fortalecer reservas y generar mayor nivel de actividad en el sector agropecuario y agroindustrial".

"Tenemos el objetivo de que los mayores recursos que acumulemos en diciembre, nos sirvan durante enero, febrero y marzo para encarar un programa de reducción de retenciones en las economías regionales, a los efectos de hacerlas más competitivas en términos de exportaciones", enfatizó el funcionario.



BAJA Y COMPRA

El dólar blue volvió a bajar por segunda rueda consecutiva y cerró en $315, mientras que el Banco Central (BCRA) aprovechó la liquidación del dólar soja y compró US$122 millones, lo que le permitió bajar el saldo US$ 670 millones el saldo negativo que acumula en noviembre.

Luego de dispararse hasta los $ 320 el viernes pasado y tras la reapertura del denominado dólar soja, la divisa informal bajó 5 pesos entre lunes y martes, por lo que la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en el 89,2%.

El BCRA terminó la rueda con compras por US$ 122 millones en el mercado de cambios luego de realizar ventas para abastecer la demanda de las empresas. Así la entidad monetaria capitalizó la segunda jornada de la reapertura del Programa de Incremento Exportador y en el que las cerealeras aportaron ayer US$ 198,65 millones.