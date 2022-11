Nuevo reclamo de CARSFE por la inseguridad en los campos

La entidad que nuclea a las asociaciones rurales santafesinas pidió al Gobierno provincial más seguridad y mejor justicia para atender la delincuencia que afecta a los productores. "Es necesario generar las condiciones para que producir en la provincia de Santa Fe no sea una aventura en la cual se arriesgue todo, incluso hasta la vida de quienes quieren trabajar", remarcó.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE) pidió al Gobierno provincial un mejor equipamiento de la Guardia Rural Los Pumas y la creación de fiscalías especializadas en el delito contra productores y en establecimientos agropecuarios en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En un documento divulgado ayer, la entidad destaca el "recorrido" efectuado en los últimos años para generar propuestas orientadas a mejorar la estructura para la prevención del delito y la investigación penal. "Desde hace varios años, la inseguridad rural es uno de los factores que preocupa a los productores santafesinos y genera acciones por parte de CARSFE. La continua sucesión de hechos delictivos que se verifican en toda la extensión de la provincia de Santa Fe motivó a las autoridades de la institución a crear en 2017 una comisión de seguridad rural que impulsó iniciativas de diálogo y la generación de herramientas específicas con autoridades estatales y responsables de organismos oficiales", sostuvo en la nota. Así fue que, tras un diagnóstico de la situación, durante 2018 se convino con los ministerios de Seguridad y de la Producción de la provincia, iniciar un trabajo en conjunto con el objetivo de cooperar y colaborar en la construcción de un mapa del delito rural, promover y gestionar alternativas de prevención policial y lograr la persecución penal de quienes cometen ilícitos. Todo se oficializó a través del Decreto 2333/2018 con la creación de la “Mesa de trabajo para el abordaje integral del delito rural”", recuerda CARSFE.

En este escenario "se fueron desarrollando reuniones en distintas sociedades rurales de toda la provincia, para generar respuestas locales a las necesidades planteadas y coordinar acciones de rápida respuesta ante la ocurrencia de hechos delictivos". De la misma manera "se trabajó en la concientización sobre 'delitos rurales y salud pública' como es el caso del consumo de carne de dudosa procedencia y el impacto que los delitos tienen sobre el PBI provincial, entre otros conceptos".

Asimismo, se abordó la posibilidad de crear “fiscalías temáticas” y para ello se "participó activamente en la redacción de un documento sobre la ruralidad, el delito rural, las cadenas de valor agroalimentarias y la estandarización de la denuncia policial, cuyo resultado final fue la Resolución 048 del MPA “Instructivo para la documentación de la noticia criminal por delitos rurales”, actualmente utilizado para la capacitación tanto policial como de fiscales".

Sin embarco, con el transcurso del tiempo, CARSFE observa "con preocupación que el impulso inicial se fue agotando, los graves problemas de seguridad del sector urbano, especialmente Rosario y Santa Fe han absorbido gran parte de la gestión del sistema de seguridad, por otro lado, el delito muta a las áreas donde aparece un negocio, en ese sentido, nuestro sector se encuentra vulnerable y desprotegido sobre todo porque cualquier insumo justifica su robo (por su valor y/o escasez) y la creación de un canal comercial paralelo".

Mientras tanto, la Dirección de Seguridad Rural “Los Pumas”, más allá de la buena voluntad y el esfuerzo individual de sus agentes, lejos de perfeccionar la seguridad preventiva y de rápida respuesta, ven mermados sus recursos por la desafectación del personal y vehículos a otras tareas vinculadas a la seguridad urbana, sin contar la necesidad de equilibrar los presupuestos asignados respecto de otras fuerzas policiales, con escasos recursos humanos para custodiar y prevenir el delito en 13 millones de hectáreas.

Otro tanto sucede, advierte CARSFE, con la gestión que debe ser asumida por las fiscalías, que si bien han iniciado pruebas pilotos en el centro -norte provincial asignando fiscales parcialmente dedicados a los delitos rurales, lejos está de satisfacer la demanda creciente y se siguen abordando una multiplicidad y complejidad de delitos que les impide desempeñarse con criterios ágiles y efectivos para generar respuestas contundentes. "Mucho menos aún, para actuar en la coordinación real con las fuerzas de seguridad específicas y en relación con las comunidades involucradas", agrega.

"Las consecuencias son varias: inseguridad física de las personas que viven y trabajan en el campo, pérdida de bienes y de capital, caída de puestos de trabajo, faena clandestina que puede derivar en problemas sanitarios y bromatológicos, comercialización de bienes sin el correspondiente pago de los impuestos relacionados, etc. Son demasiadas cosas que inciden negativamente en la gente que sueña, se capacita, trabaja, invierte y arriesga para generar crecimiento y desarrollo", expresó la entidad.

En este sentido, tras destacar el aporte de la institución "a los gobiernos para acercar propuestas de solución para el corto, mediano y largo plazo", subrayó que "es necesario para la prevención del delito reforzar nuestra guardia rural, equiparla y modernizarla a través de la incorporación de tecnología para hacer más efectiva su labor". "Del mismo modo, necesitamos una persecución penal efectiva a través de fiscales especializados en delitos rurales y que el poder judicial haga su trabajo, como corresponde, condene a los delincuentes y termine con la puerta giratoria". resaltó.

Por último, destacó que es necesario "que todos los actores involucrados retomen la tarea y cumplan con los compromisos asumidos, los formales y los no escritos, que se garanticen los derechos a trabajar e invertir". Y que se vuelvan a "generar las condiciones para coordinar tareas entre los productores, las fuerzas de seguridad y el MPA para que producir en la provincia de Santa Fe no sea una aventura en la cual se arriesgue todo, incluso hasta la vida de quienes quieren trabajar".