Pablo Matera, en el equipo ideal del 2022

Pablo Matera cierra un muy buen año 2022 en lo personal. El tercera línea argentino fue elegido por la World Rugby en el equipo ideal de la temporada, siendo el único argentino de la nómina. Su distinción se debe al gran nivel que tuvo a nivel de clubes con Crusaders y defendiendo la camiseta de Los Pumas.

Matera cierra una tremenda temporada con su incursión en Crusaders, donde fue campeón del Súper Rugby y un segundo semestre siendo clave en Los Pumas. Para el próximo año pasará de uno de los mejores equipos del mundo al Honda Heat, de la segunda división de Japón, para llegar al Mundial con menos desgaste físico. Una decisión llamativa.

El equipo seleccionado fue: 1- Ellis Genge (ING), 2- Malcolm Marx (SUD), 3- Tadgh Furlong (IRL), 4- Tadhg Berne (IRL), 5- Sam Whitelock (NZL), 6- Pablo Matera (ARG), 7- Josh van der Flier (IRL), 8- Grégory Aldritt (FRA), 9- Antoine Dupont (FRA), 10- Johnny Sexton (IRL), 11- Marika Koroibete (AUS). 12- Damian de Allende (SUD), 13- Lukhanyo Am (SUD), 14- Will Jordan (NZL), 15- Freddie Steward (ING).

Hay algo llamativo: Matera fue elegido como número 6, puesto en el que jugó solo un partido con Los Pumas (Cheika lo utilizó principalmente como octavo). El premio al mejor jugador fue para Josh van der Flier de Irlanda, mientras que el try masculino del año fue de Rodrigo Fernández (Chile, v Estados Unidos).