Bermúdez se va de Boca

Una noticia que sacude a Boca en medio del Mundial de Qatar 2022. Cuando parecía que lo próximo a saber en el Xeneize era la confirmación de Hugo Ibarra, el periodista Antonio Serpa soltó una bomba: "No está confirmado oficialmente, pero ya está arreglado. Jorge Bermúdez dejará de ser parte del Consejo de Fútbol y se fue a Colombia", informó en una nota en TyC Sports.

Luego, Serpa explicó las razones detrás de lo que sería una fuerte decisión de Bermúdez en la previa a las elecciones en el Xeneize: "¿Por qué se va Bermúdez? La versión oficial dirá que por un problema de salud de su padre, a quien Jorge quiere acompañar. Y sin que esto deje de ser cierto, la realidad es que el Patrón estaba un poco cansado de lo que vivió en estos tres años del siempre turbulento Mundo Boca. De la exposición ante los conflictos, de ser muchas veces la voz cantante y de subirse al ring para peleas que no eran suyas".

Por otra parte, el periodista-hincha de Boca dio a conocer algunas intimidades en la relación entre Bermúdez y Juan Román Riquelme: "Bermúdez no es hombre de Román y nunca fue considerado como tal. El exdefensor trabaja desde hace años con Jorge Amor Ameal, desde que eran oposición, y fue la pata que puso el presidente en las cercanías de Riquelme. Pero estar en las cercanías no es lo mismo que estar cerca del 10".

Además, Serpa informó cuál sería el rol de Bermúdez de concretarse su supuesta salida: "Bermúdez armó entonces una alternativa para seguir trabajando en Boca, pero desde su país natal. Le ofreció a JR hacerse cargo del área internacional del club y le preparó un proyecto que fue aprobado".

Esta noticia del periodista a través de la web de TyC Sports sorprende y mucho. Incluso cuando los focos están en la otra parte del mundo, Boca siempre navega en aguas turbulentas.