Lo que dejó The chance

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - Los días 18 y 19 de octubre, se llevó a cabo en el Argentino F.B.C una prueba de jugadores de fútbol ("la más grande del país") fragmentada en dos rangos de edades y en dos días, denominada THE CHANCE (la oportunidad). Fue un proyecto que, luego de 30 años, se presentó con la finalidad de otorgar posibilidades a jóvenes de todo el país a desarrollarse dentro del mundo del fútbol profesional.

La programación estableció: el día martes 18 la prueba de jóvenes de 13 a 17 años de edad, presentándose unos 300 de todo el país inclusive de países vecinos como Uruguay y Paraguay. El día miércoles 19, y con presencia de lluvia constante en el predio, se conglomeraron 200 jóvenes de 18 a 24 años de edad, durando la prueba 8 hs.

Se debe decir que gracias a los numerosos sponsors que han dicho si a la iniciativa, cada joven que participó de la prueba recibió bebidas y comida de regalo, y para los preseleccionados, la posibilidad de una segunda prueba en Buenos Aires (más precisamente en Deportivo Italiano y Chacarita) y también en Rosario (gracias al scoutting de Newell's).

El motor de esta movida ha sido sin dudas llevar al Argentino F.B. Club a lo más alto del país en sus 100 años de vida, de la mano de Martin "Ninja" Sendoa y su grupo de scouting / profesionales NINJA SPORT que desde el primer momento han aceptado con gusto este desafío y se han visto conformes no solo con las instalaciones sino con la organización de la Comisión Central.

Por otra parte, se trató también de un proyecto deportivo con claras intenciones de promover el intercambio deportivo y cultural entre pares, sentando no solo un precedente en la región sino también grabando en cada joven y familia que lo acompañó un grato recuerdo de su paso por el club.

Todo se ha dado en un marco muy alegre, donde cientos de jóvenes y familias se han manifestado felices por esta gran oportunidad y evento, y también, muy felices de haber viajado hasta Humberto y recorrer las instalaciones del Argentino, hoy centenario.