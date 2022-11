Salón cultural: inaugurarán camarines

RAMONA. - Desde la Comuna local se hizo saber que concluidas las tareas que comprendían cada uno de los rubros constructivos, el próximo viernes se cristalizará la inauguración formal de la ampliación de las instalaciones del Salón del Museo, que incluye camarines y cocina, complementando el área de servicios del edificio junto a los sanitarios que fueron habilitados unos meses atrás.

La gala de estreno se encuentra prevista para el próximo viernes con la presentación de la obra “Drácula Pensionado” del elenco Quasar de la ciudad de Carlos Paz, una de las habituales propuestas de la cartelera veraniega de esa ciudad cordobesa. La función tendrá estrada libre y gratuita y permitirá disfrutar de una comedia familiar que gira en torno a la figura de Drácula, quién decide venir a vivir a la Argentina con un sinfín de desavenencias.

La construcción en particular, comprende 82 m2 de superficie cubierta que aspiran a brindar mejores condiciones a los miembros de compañías y elencos que forman parte de cada uno de los acontecimientos artísticos propuestos por el municipio.

Se trata de una inversión de 6 millones y medio de pesos con los cuales el gobierno local, encabezado por José Barbero, responde a la necesidad de dotar de infraestructura acorde y pertinente al nivel de convocatorias de la sólida agenda cultural.



ADHESIÓN AL PROGRAMA + COMUNIDAD

En la ciudad de Rafaela y con sede en la oficina del senador Alcides Calvo, el presidente comunal José Barbero suscribió un compromiso de colaboración, asistencia y adhesión al Programa Provincial de Fortalecimiento de Gobiernos Locales y Organizaciones Comunitarias para la Coproducción de Seguridad Ciudadana “+ Comunidad”.

El mismo se propone, en general, potenciar la implementación de proyectos para la prevención del delito y las violencias y, en particular, fortalecer el vínculo entre el Estado y la comunidad y disminuir los factores de riesgo que favorecen conflictos vulneratorios de la seguridad pública. También propone proteger el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, promover intervenciones socio-urbanas y acciones que favorezcan la convivencia ciudadana y fomentar la corresponsabilidad y fortalecimiento de las capacidades institucionales de municipios, comunas y organizaciones en el diseño e implementación de intervenciones.

En ese marco, los destinatarios presentaron propuestas que, luego de un proceso de selección, avanzaron a la instancia de convenio para su posterior financiamiento.



AGENDA PRODUCTIVA

Sobre la base de un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de la Producción y el Instituto Praxis de la UTN Facultad Regional Rafaela, la Provincia de Santa Fe busca generar procesos participativos locales destinados al desarrollo y fortalecimiento del sector productivo de cada comunidad.

En ese ámbito, la Comuna junto a miembros del referido Instituto de investigación, convocan a referentes del sector para el próximo jueves con el objeto de conocer ideas, obstáculos, oportunidades y necesidades que ellos encuentran y, a partir de ellas, planificar estrategias a futuro.

La agenda incluye temáticas esenciales como la generación de suelo productivo, financiamiento, capacitación y formación de la mano de obra, infraestructura de servicios, política ambiental, entre otros, todos de suma trascendencia y particular interés tanto del estado como de los particulares participantes.



CONVENIO CON PAMI

A partir de los oficios del senador Calvo, respondiendo de manera inmediata a un requerimiento de mandatarios de la región, la administración ramonense gestiona ante PAMI (Programa de Atención Médica Integral) la implementación de colonias de vacaciones para adultos mayores con actividades saludables y recreativas.

Con la presencia de la Directora Provincial del organismo, Jorgelina Casineri y la titular de la delegación Rafaela, Débora Triverio, se acordaron detalles para su instrumentación, con la intención de permitir el acceso gratuito para los afiliados a dicha obra social a actividades físicas, cognitivas, expresivas y creativas, incorporando a los adultos mayores al público beneficiario de los programas de verano.