Cierre de año: se estrena la obra "La mano de D10S"

El próximo viernes 2 de diciembre, en el Espacio Cultural SEOM (Lavalle 1021), el Centro Especial “La Huella” presentará la obra de teatro “La mano de D10S”. Se realizarán dos funciones a las 19:00 y 21:00, con entrada gratuita. La capacidad es limitada; por este motivo se recomienda reservar las entradas llamando al 421027, o retirarlas en la sede de Arenales 572, de lunes a viernes de 08:00 a 16:00.

La sinopsis del espectáculo dice lo siguiente: “Interpretada por los concurrentes del Centro Especial La Huella, es la puesta en escena de una misa maradoniana, en tono de comedia, donde diferentes personajes desandan sus penurias sobre el escenario, acechados por la peligrosa y omnipresente secta ‘Os filhos do Nascimento’.

Ante esto, un grupo de fieles se reúne desde hace más de 30 años en una ceremonia que es adoración, hermandad, y resistencia. Este viernes, sean ustedes bienvenidos al ritual”.

En diálogo con Alejandro Barbero, licenciado en Psicología y encargado del taller de teatro, comenta algunos detalles de esta obra tan esperada por todos.

“La mano de Dios es una obra de teatro, una construcción colectiva que surgió en el trabajo semanal del Taller de teatro del Centro Especial La Huella. Lo empezamos en el 2017, antes del mundial de Rusia 2018 y pudimos estrenar la obra que en esa ocasión se llamó "La pelota no se mancha". Esta es una reversión, una obra totalmente nueva, inspirada en la anterior. Hay mucha risa, emoción, música en vivo y danza”.

En el marco del Mundial de Fútbol, llega esta obra y no por casualidad: “Elegimos este año que está el Mundial de Fútbol para volver a presentarla. En estos cuatro años, pandemia de por medio, lamentablemente tuvimos el fallecimiento de Diego, así que esta obra hoy en día se convierte en un homenaje. Está llena de guiños futboleros hacia momentos de la historia de Diego y de Argentina en los mundiales”.

Con respecto al nombre de la obra, tan significante para los argentinos, Alejandro comenta: “Si bien Diego se fue de este mundo, aún sigue siendo noticia. Este año estuvo la polémica acerca de la subasta que se realizó por el día que hizo los dos goles a los ingleses, uno de ellos con la mano. El nombre que le pusieron a esa camiseta que se subastó fue justamente ‘La mano de Dios’. De allí tomamos el nombre para esta puesta en escena”.

Propuestas como estas necesitan de un gran trabajo y esfuerzo por parte de todos los que la realizan. Es por eso que hace ya varios meses vienen ensayando para estar a la altura: “Hace aproximadamente desde abril que empezamos a trabajar en los ensayos y en la construcción de esta obra. En estas últimas semanas hubo varios ensayos. Están muy bien y solo quedan ajustar detalles de vestuario, música; cosas menores”, expresa Alejandro.

“Faltando ya tan pocos días para el estreno hay muchas expectativas y ansiedad. Empiezan a surgir preguntas entre los concurrentes de a quién van a invitar, a los hermanos, a los amigos, se siente en el día a día y tiene que ver con las expectativas, con la esperanza y el deseo de presentar esta obra ante el público. Es lo que corona este año de taller”, agrega.

Por ultimo, dice: “Es un desafío presentar una obra de teatro después de cuatro años, una gran oportunidad para volvernos a encontrar con el público de Rafaela y de la zona. Invitamos a todos a que vengan a verla. Se van a ir contentos a casa y se van a sorprender con el trabajo realizado”.

Como en todos los casos que se vienen mencionando en este medio, las despedidas y los cierres de año llevan a emocionarse, reflexionar y procesar todo los saberes que se obtuvieron a lo largo del año. Experiencias, recuerdos y grandes momentos seguro vienen a la mente. Esta propuesta cultural es eso y más, un conjunto de razones por las cuales ir a verla.

La cita es, entonces, el próximo viernes 2 de diciembre, con dos funciones a las 19:00 y 21:00, en el Espacio Cultural SEOM.