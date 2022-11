Se presentó en Buenos Aires el Museo del Rock

El Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe presentó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el proyecto Museo del Rock, con la participación del ministro Jorge Llonch; el diputado nacional Roberto Mirabella y los productores de la muestra itinerante Juan Carlos Baglietto y Fernando Piedrabuena.

Al explicar los orígenes de la idea, Llonch aseguró que “un museo siempre es un territorio en construcción, porque la historia está en permanente construcción. Un museo refleja una parte de la historia y eso después se va enriqueciendo con lo que se va sumando. Cuando se construye algo se hace con determinadas voces, con determinadas palabras, testimonios, registros que después se van agrandando y expandiendo”.

El ministro, asimismo, indicó que “quienes estamos en el campo de la cultura y la música debemos buscar los modos de crear una memoria viva. Este museo pretende eso mismo: porque se va nutriendo con aportes de todos y todas, porque es itinerante y porque está abierto a las voces y memorias colectivas. Desde esta mirada, un museo no es un espacio cerrado sino una zona abierta de la que todos y todas podemos ser parte”.

Para el titular de Cultura, “la muestra selecciona unos artistas como punto de partida, y luego con instancias de participación de los visitantes y con la programación activa y amplia de eventos recitales, charlas, talleres, workshops, etc, durante el tiempo de la muestra, esa selección inicial se irá completando”.

Por último, Llonch recordó que “la idea que tuvimos con Juan Baglietto fue reunir instrumentos, indumentaria, partituras, discos de oro y memorabilia, y para que no se trate de propuesta estática, cada objeto va acompañado de su referencia. Se trata de darle a cada objeto un contexto para entender su importancia”.



MÁS VOCES

La secretaria de Gestión Federal y Delegada de Gobierno de la Casa de Santa Fe, Candelaria González del Pino, resaltó que “siempre intentamos transmitir el mensaje que nos pide el gobernador Omar Perotti y que es que esta Casa en Buenos Aires, sea una vidriera de todas las potencialidades que tiene la provincia de Santa Fe, en lo artístico, en lo cultural, en lo gastronómico y en todas las facetas que tiene la provincia”.

Además, informó que la muestra va a quedar abierta hasta el 16 de diciembre y que este viernes “se realiza la Noche de las Casas donde todas las casas de las provincias abrimos las puertas, y en nuestro caso, vamos a cortar la cuadra y contaremos con la presencia de muchísimos artistas y también de las empresas santafesinas”.

Por su parte, Mirabella expresó que “la provincia tiene muchos talentos en muchas disciplinas y en el caso de la música en particular, tiene una gran cantidad de talentos. En Santa Fe nacen permanentemente creadores, músicos, poetas. Es un orgullo como santafesino que podamos estar mostrando esto a todo el país”.

A su turno, el músico Juan Carlos Baglietto remarcó que el Museo del Rock “es producto de un laburo de un montón de gente y fue un laburo arduo, porque había que encontrar cosas que fueran significantes en la vida de cada uno de los artistas y que también fueran importantes para quien se pare delante de estos objetos. La labor fue tratar de resumir la vasta historia que tiene la música relacionada al rock de nuestra provincia; no es raconto de cosas del pasado sino un disparador de lo que sucede en el presente en la provincia y ojalá sea punto de partida para el futuro venturoso que tiene la música en Santa Fe”.



LA MUESTRA

La muestra itinerante Museo del Rock se habilitará al público el viernes 2 de diciembre, en el marco de la Noche de las Casas de las Provincias en Buenos Aires, un evento que tiene como objetivo promover el federalismo, la cultura y el turismo de las diferentes provincias argentinas.

La exposición se encuentra articulada mediante un guión cronológico que describe las expresiones musicales seleccionadas en décadas, desde el comienzo de los 60/70 hasta la actualidad.

Cuenta con una estética íntimamente relacionada al mundo de la música, mediante 12 baúles de transporte de equipamiento, al estilo de los Fly Cases. Estos baúles/vitrinas, forman el recuadro contenedor de objetos especialmente seleccionados en representación de distintos artistas: hay discos de oro, instrumentos y originales de partituras, pertenecientes a artistas como Fito Páez o Lito Nebbia.

Una vez finalizada su etapa inaugural en la Casa de Santa Fe en Buenos Aires, el próximo 16 de diciembre, la muestra itinerante Museo del Rock se montará en marzo en Rosario y desde allí continuará por todos los departamentos de la provincia de Santa Fe, con un criterio federal.