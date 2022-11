Misión de Economía a EE.UU.

Una delegación del Ministerio de Economía viajaba anoche a Washington para reunirse con miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI) para analizar las metas del acuerdo vigente con la Argentina al cierre del tercer trimestre del año.En caso de cumplimiento, el staff técnico eleva la recomendación al Directorio para su aprobación, lo que se produciría en la primera quincena de diciembre. Con el aval del Board se dispara un giro de US$ 5.800 millones que ingresarán parcialmente al Banco Central, dado que el mismo tiempo Argentina utilizará US$ 3.100 millones para pagar una de las cuotas de la reestructuración del préstamo stand by de US$ 45.000 millones tomada por el ex presidente, Mauricio Macri.La meta de déficit fiscal al tercer trimestre se mantuvo en orden del 1,4% del PBI, compatible con la proyección de 2,5% que debe cumplir a fin de año. En tanto, para el cómputo de reservas, que cerraron entorno a los US$ 3.300 millones contra una meta de US$ 4.100 millones, el FMI permitiría sumar el desembolso que Argentina recibió en los primeros días octubre tras la aprobación de la segunda revisión.La comitiva está encabezada por el viceministro, Gabriel Rubisntein, quien estará acompañado por el asesor, Leonardo Madcur, el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, el subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo y el titular del INDEC, Marco Lavagna.La delegación permanecerá en Washington hasta el viernes, tras lo cual se espera una declaración del FMI. Cabe recordar que hace un par de semanas, el organismo envío una misión para revisar las cuentas públicas de técnicos que se dividieron tareas presenciales y virtuales. (NA)