Se postulan Mirabella y Fantino

En su programa de Canal América, el periodista de San Vicente, Alejandro Fantino entrevistó el jueves por la noche al diputado nacional Roberto Mirabella y el diálogo derivó hacia un lugar sorpresivo: ambos serán candidatos a gobernador de Santa Fe.

"Yo voy a empezar a ir más seguido, esto no tiene que ver con la política, sino con caminar la provincia. Me llamaron un montón de periodistas preguntando si voy a ser candidato", confesó Fantino. Pícaro, Mirabella retrucó: "Yo a todos les digo que sí, que después de mí vas a ser candidato". Es decir, Mirabella 2023 y Fantino 2027. "No está en mi cabeza ahora, pero sí tengo ganas de caminar la provincia", replicó el periodista.