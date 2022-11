Cleri se anotó en la carrera para gobernar la Provincia

"Me he preparado para gobernador Santa Fe. Debe haber una renovación, una nueva dinámica, tomando todos los temas trascendentes que tiene la provincia", dijo el legislador kirchnerista.

A sus 40 años, el actual diputado nacional, Marcos Cleri cree que es el momento ideal para convertirse en gobernador de Santa Fe, o al menos intentar serlo. En una entrevista con Rosario/12, le preguntaron si está preparado para ser gobernador. "Sí, y en los momentos más difíciles más preparado hay que estar, soy un servidor público con vocación política y siempre a disposición de la gente de nuestro pueblo. Gobernar la provincia y desarrollar un proyecto potenciando el bienestar general, no es para mediáticos improvisados, que hacen política de títulos, sin contenido, que aumentan los problemas y la falta de soluciones concretas que necesita el pueblo", subrayó el legislador en un tiro por elevación a la periodista y senadora nacional de Juntos por el Cambio, Carolina Losada, aunque no aclaró si hay otros destinatarios. Por caso, el peronista Marcelo Lewandowski, que también es periodista y senador nacional, aparece en las encuestas electorales sobre precandidatos a gobernador.

Cleri nació en Rosario en 1982, vivió en el barrio Belgrano de esa ciudad, es hincha de Newell´s, se recibió de abogado en la Universidad Nacional y es diputado nacional desde finales de 2011 siempre cercano al espacio que lidera al vicepresidenta, Cristina Kirchner.

El legislador se inscribió en la lista de peronistas santafesinos que buscarán suceder al actual mandatario provincial, Omar Perotti. En esa nómina ya están el diputado provincial, Leandro Busatto -también kirchnerista, pero del sector de Agustín Rossi, hoy distanciado de la Vicepresidenta-, el rafaelino Roberto Mirabella y quizás Lewandowski, pero sigue abierta.

Tras reconocer que este año recorrió toda la Provincia y visitó numerosas localidades, afirmó que "la gente quiere que los chicos vayan a las escuelas, que coman en sus casas, que se vincule al sector educativo con la industria, con la tecnología, que se potencie la inversión que tiene el actual gobierno provincial en políticas para la promoción industrial para nuestras pymes, eso generará mayor valor agregado y principalmente trabajo, que genera un orden social estable y previsible ante demandas que tienen que ver con mejorar la seguridad o resolver el problema de la inflación". En tal sentido, agregó que "debe haber una planificación urbana acorde para grandes centros urbanos, medianas poblaciones y las más pequeñas con la solución más inmediata: la vivienda".

Ante la consulta sobre el balance que hace del gobierno de Perotti, Cleri consideró que "ha hecho una buena administración, transparente, con obras estratégicas importantes, con dos incentivos como Billetera Santa Fe -que debe aumentarse y corregirse-, y la Tarjeta de Ciudadanía -para que quien la tiene recupere mayor poder adquisitivo". "En segundo lugar algo muy importante en materia educación: el Boleto Educativo Gratuito tanto urbano como rural para todo el sistema educativo, que se complementa con la mirada para poder tener todas las escuelas conectadas con fibra óptica y el programa comunitario nacional, la construcción de escuelas, las obras públicas… pero estas cosas buenas muchas veces no se pueden terminar de apreciar. Primero por cómo venían los 12 años anteriores del gobierno que la ciudadanía decidió cambiar para que gobierne Perotti. La gente quiere que se le cuente cuáles son las dificultades para rápidamente dar respuestas concretas", agregó.

Según Cleri, "hay que tener mayor inversión y previsibilidad en las Pymes y las industrias para mejorar no sólo los salarios sino la generación de empleo que es fundamental, debe haber un gran movimiento económico redistributivo para bajar los niveles de pobreza, atender desde el sistema educativo junto con una mirada transversal que todos nuestros niños y niñas en la provincia de Santa Fe tienen que tener la panza llena y todas las condiciones dadas para poder estudiar de manera igualitaria en base a su esfuerzo y responsabilidad dentro de nuestro sistema educativo y todo esto con acciones urgentes y políticas transversales a materializar, con funcionarios que todos los días les estén contando a la gente qué se está haciendo en la ciudad, hacia dónde vamos para construir el gran marco del proyecto político, con certeza y previsibilidad, con una provincia que tenga prioridades".

"El tema Seguridad después de 12 años ahora continúa con problemas y no permite ver lo bueno de la gestión. Las cosas buenas hay que potenciar y las malas corregir. Darle continuidad a las políticas públicas", sostuvo el diputado nacional.

Con respecto al kirchnerismo, Cleri expresó que "dialogamos con todos y cada uno de los actores de nuestra comunidad y la dirigencia política institucional buscando un proyecto común, la ciudadanía también lo requiere, pero que se haga de cara a la gente, contándole las dificultades y cómo vamos a avanzar".

"Nos hemos preparado y nos encantaría gobernar la provincia de Santa Fe para darle una nueva dinámica. Estamos teniendo una gran recepción. Vemos muy positivo que se pueda plantear en un proceso democrático en nuestra provincia de Santa Fe de cara a la ciudadanía, cuáles serán nuestros candidatos, pero somos claramente conscientes que además de las candidaturas y de las expresiones que vayan unificado nuestro proyecto tenemos que lograr una gran comunidad organizada para poder salir adelante y vencer las dificultades que tenemos", agregó.

Por último, Cleri -quien reivindicó el liderazgo de Cristina- confió que se proyecta en la campaña de 2023 "llevando adelante un mensaje, cómo logramos bajar la pobreza, tener un sistema educativo mucho más moderno y dinámico, multiplicar la presencia en el sistema de salud y principalmente derrotar al crimen organizado y también priorizando el interés de proyecto de provincia dentro del modelo nacional".