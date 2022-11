Fuerte rechazo a la extensión de las clases y a la eliminación de mesas de exámenes

El Ministerio de Educación ratifica una y otra vez la controvertida Circular 4/2022 mediante el cual extendió el ciclo lectivo para el 2023 en las escuelas secundarias de la Provincia y modificó el régimen de calificación de los estudiantes, en lo que para gremios, legisladores de la oposición, padres y docentes fue una "decisión improvisada e inconsulta" de la titular de la cartera educativa, Adriana Cantero, quien no para de recibir críticas e inclusive pedidos de renuncia.

De todos modos, la medida no parece tener efectos prácticos totales lo que abre nuevos interrogantes sobre el verdadero alcance de las resoluciones ministeriales. La Circular obliga a todos alumnos de nivel medio a continuar asistiendo a los establecimientos hasta dos días antes de la Navidad, tanto aquellos que adeudan materias como los que obtuvieron buenas notas. Sin embargo, al menos en Rafaela, hay estudiantes secundarios que terminaron sus clases el viernes pasado y otros que lo harán este 2 de diciembre, lo que deja en ridículo la disposición de la Subsecretaría de Educación Secundaria.

La Asociación Civil Docentes por la Educación, que cuenta con integrantes en toda la Provincia incluso en Rafaela, difundió ayer los resultados de una encuesta que efectuó durante una semana y en la que participaron 1.692 personas, de las cuales 767 son docentes (45,3%), 648 (38,3%) padres y madres; 48 (2,9%) directivos y 229 (13,5%) categorizados como otros.

"Es bien conocido que tanto los integrantes de la Asociación Civil Docentes por la Educación, Directivos Autoconvocados a causa esta coyuntura, sindicatos docentes de la gestión pública y privada como las familias agrupadas en Padres por la Educación nos hemos manifestado en contra de la imposición de cambios pedagógicos y de evaluación que son inconsultos, repentinos y carentes de planificación", sostiene el reporte en el que dan a conocer los principales resultados de la Encuesta sobre cambios en la Educación Secundaria de la provincia de Santa Fe.

Este relevamiento surge a partir del conocimiento público de las medidas dispuestas en la Circular 04/22 de la Subsecretaría de Educación Secundaria de la provincia de Santa Fe, de su reafirmación en la Resolución Ministerial n° 2303/22 y del descontento manifestado por todos los sectores docentes del sistema educativo jurisdiccional, consigna.

"Ante este gran movimiento social, las autoridades ministeriales responden constantemente que todo esto estuvo dialogado con los actores que en la práctica se oponen. No solo no existió instancia de diálogo, consulta y construcción consensuada de estos cambios, sino que, además, en las convocatorias a reuniones entre el Ministerio y los directivos no se ofrece la palabra y se seleccionan las preguntas a responder", advierte. "Quienes somos parte de esta Asociación entendemos que los datos son necesarios a la hora de obtener respaldo en el discurso. En virtud de esto, el día 21 de noviembre iniciamos una encuesta provincial, distribuida aleatoriamente entre docentes de diferentes localidades de Santa Fe, que ha sido replicada mediante un sistema virtual al resto de los actores de las comunidades educativas", se explica.

En tal sentido, cuando se pregunta si el encuestado conoce los cambios que se plantean en la Circular 04/22 de la Subsecretaría de Educación Secundaria y la Resolución refrendatoria, 1.545 personas (91,3%) responde afirmativamente.

En la siguiente pregunta se consulta por el acompañamiento o el rechazo a esas medidas.

• 11 personas (0,7%) están completamente de acuerdo con la extensión del ciclo lectivo hasta el 23/12 para todos los estudiantes sin discriminación de cómo haya sido su trayectoria, y de los cambios en la metodología de la evaluación.

• 42 personas (2,5%) no están de acuerdo con la extensión del ciclo lectivo para todos los estudiantes.

• 521 encuestados (30,8%) respondieron estar de acuerdo con la extensión del ciclo lectivo hasta el 23/12 para aquellos estudiantes que no cumplieron sus trayectorias.

• 24 personas (1,4%) manifestaron estar de acuerdo con la eliminación de las mesas de exámenes.

• 900 encuestados (53,2%) indicaron estar en desacuerdo con la eliminación de las mesas exámenes.

• 1376 personas (81,3%) eligieron la opción “No estoy de acuerdo. Esta implementación direccionada y autoritaria es destruir el sistema educativo secundario”.

La cuarta pregunta se orientaba a saber qué piensa la gente respecto a los móviles del Ministerio de Educación de Santa Fe para implementar estas medidas. Se podía elegir entre 3 opciones o escribir un pensamiento personal. Las opciones brindadas eran:

- Para mejorar la calidad educativa de la educación secundaria, que obtuvo 22 respuestas (1,3%).

- Para favorecer estadísticas provinciales, con 1246 respuestas (73,6%).

- Para ayudar a transitar la secundaria a estudiantes con dificultades, con 96 respuestas (6,7%).

Además, algunos de los comentarios en la opción “otras” que se pudieron recoger son:

• Para crear ignorantes/ Bajar el nivel educativo – con 74 respuestas (4,4%).

• Destruir la educación pública – con 38 respuestas (2,2%).

• Por política/ demagogia/ ideología– con 23 respuestas (1,3%).

• No entiendo el por qué ni para qué – con 11 respuestas (0,7%).



COMENTARIOS

Sobre el final de la encuesta, la Asociación Civil Docentes por la Educación dejó abierta la posibilidad para que los participantes pudieran realizar comentarios. Se adjuntaron los primeros 20, entre los cuales figuran:

• Hace casi 10 o más años que el sistema educativo, en mi humilde opinión, no enseña; cada vez menos (estudiantes) adquieren los conocimientos básicos. Comparo cómo llegó mi hija a la facultad, tiene 20 años con cómo llegará mi hijo. Fueron a la misma institución, y cada vez en más fácil la escuela, tienen todo para aprobar, un trabajo práctico, que lo llevan hecho de su casa, aprueban. Eso señores no es así. Exámenes eran los de antes. Desaprobabas, y rendías toda la materia. Leer, interpretar, razonar, investigar, eso es estudiar. Así lo vi en mi hija. Hoy lamentablemente ya no es así. La cabeza contra la pared cuando empiece la facultad (Mi hijo). Puede q no sea un buen alumno, porque no se dedica, si tiene capacidad, pero se la hacen fácil. Por directivas del Ministerio de educación. ¡Nuevamente así NO VA, generan burros... ignorantes... total no importa el esfuerzo!!! De mal en peor... Hay más gente cobrando planes de distintas índoles, es lo que les sirve... Son Votos simplemente.

• Soy una docente con toda la carrera por delante. Me preocupa muchísimo lo que sucederá con el Nivel Secundario. El Ministerio pregona en los medios estar trabajando en pos del bien de los estudiantes, pero cada vez hay peores condiciones edilicias en las escuelas, falta de recursos humanos y materiales y tal vez lo más preocupante: docentes sobre-exigidos y estresados (¡no damos abasto! horas y horas de viaje, muchas escuelas y horas frente a los cursos, para ganar un sueldo desfasado de la gran inflación que nos carcome el poder adquisitivo mes a mes). ¡Se nos pide vocación, la mayoría, la tenemos!! ¡Hacemos nuestro trabajo con responsabilidad y esmero! Por eso el sistema se sigue sosteniendo a pesar de los golpes de este Gobierno. Amamos la profesión, permanentemente dejamos de lado a nuestros afectos para cumplir con ella. Pero no podemos seguir así. Tanto manoseo, tanta injusticia. Para los trabajadores y para los chicos. ¡Es una enorme estafa! Que el secundario merece una reformulación, estamos de acuerdo, pero este unilateral y autoritario, no es el camino...

• Algunas de las arbitrariedades de Cantero: 1) Hacer pasar a todos los alumnos, sin contemplar que los docentes habían estado trabajando para mantener el contacto durante la pandemia. Decisión que echó por tierra la formación profesional diciendo que pasaban los alumnos por qué sí. 2) Decreto 223 que emitió en mayo para que alumnos con 3 espacios pendientes pasen y en junio se acoplen a otro curso, aunque hayan perdido casi dos meses y nunca hayan recuperado los contenidos. 3) este nuevo decreto que propone aprobar por trayectos y aunar materias porque se le ocurre a ella, ya que en una facultad será imposible que apruebe 4 materias mediante un trayecto un estudiante. 5) ver cómo la escuela pierde en el camino a estudiantes buenos y responsables porque nota que sus compañeros irrespetuosos, con más de 60 faltas y hasta sin abrir la carpeta pasan de año solo por recuperar entre diciembre y febrero un par de actividades. Deplorable su gestión y a la espera de las próximas elecciones.