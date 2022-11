El fin de año suele traer despedidas. Cierres de ciclos. Momentos de ‘tomar decisiones’. Y en la jornada de ayer Cristian Gays, reconocido Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia de la ciudad, muy identificado con Atlético de Rafaela, comunicó mediante sus redes sociales el alejamiento del club de barrio Alberdi.

‘Gracias Atlético de Rafaela y gracias al fútbol, tituló en su comunicado. Y luego describió y recordó: “Después de 28 años de aquel inicio en 1994 en el club y 12 del retorno en lo que fue el año del ascenso, quizás la emoción más fuerte de todas las vividas en la faz deportiva, ahora se viene un impasse en la relación laboral con el club y el fútbol en particular. Se puede hablar de SUEÑOS CUMPLIDOS, pero esto fue mucho más. Porque ni siquiera era imaginable y soñado. En el año 88 cuando decidí estudiar Educación Física y kinesiología por mi amor al deporte, mi querido Atlético jugaba la liga local y no había deporte profesional en la ciudad; por eso, los sueños e ilusiones iban quizás a cosas más pequeñas, pero siempre relacionados a estar cerca del deporte y los deportistas fundamentalmente.

Hoy repaso lo "recibido" en todos estos años. Conociendo los grandes estadios e instituciones del país, compartir planteles con grandes jugadores, los entrenadores y personas, intercambiar con profesionales y colegas de otros planteles y vivir desde adentro esto maravilloso que es el fútbol, no se puede más que decir GRACIAS.

Nunca imaginé lo vivido y superó todo lo esperado. En el camino, recuerdos imborrables de momentos y personas que sería injusto nombrar por miedo a la imperdonable omisión de alguna en particular. Debería ser más extenso para poder graficar lo que significa estar en el club, MI CLUB, pero los recuerdos de una infancia donde la vida era escuela y Atlético, y pasábamos literalmente todo el día en el club practicando o simplemente estando, hasta que "EL JULIO" te sacaba habla por sí solo.

Por último, agradecer a mi familia @anabellabattistini @virgiigays @martigays__ @valegays_ por la cantidad de tiempo y momentos perdidos por mis ausencias en pos de mis gustos y objetivos IMPOSIBLE SIN USTEDES.

GRACIAS ATLETICO RAFAELA COMPARTIMOS UN SUEÑO JUNTOS, VAMOS LA CREMA CARAJO!!!!”