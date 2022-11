Montaner se presentará en París por primera vez

Con más de tres décadas de carrera, decenas de premios conquistados y el cariño de su público en cada punto de planisferio, Ricardo Montaner se prepara para dar un show por primera vez en París, Francia. El miércoles 30 de noviembre se presentará en el icónico Folies Bergere en el marco de su Montaner Tour 2022.

Luego de los primeros meses de pandemia, en los que se vio obligado a permanecer en su hogar y suspender sus conciertos, el artista nacido en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, retomó su carrera con más fuerza que nunca. Y no solo se reencontró con su público, sino que no paró de trabajar en el estudio de grabación.

A pocos meses del lanzamiento de Tango, un álbum con el que cumplió la promesa que le hizo a su padre y a su abuelo, de homenajear a sus raíces argentinas, ya está trabajando en su próximo proyecto discográfico que saldrá a la luz en 2023. Y su primer corte de difusión, Te echo de menos, marcó su regreso a la balada romántica. Y además, su videoclip fue dirigido por su esposa Marlene.

"El video nos transporta a un lugar en el que muchas parejas han estado, porque a veces, entre conversaciones de medianoche, tazas de café y desencuentros, nos damos cuenta que el tiempo causa estragos y que con cada minuto que pasa, el amor deja de ser", publicó el cantautor en sus redes. "Es un video muy bonito que me hizo Marlene mientras estaba en Buenos Aires hace dos o tres meses, con una pareja protagónica que ha hecho un trabajo actoral extraordinario", agregó en un vivo de Instagram.

Y contó cómo será el proyecto que saldrá a la luz en 2023. "Me llena de alegría el lanzamiento de esta canción. Es hora de que vuelvan los lentos, esas baladas de amor y desamor. Estoy preparando un álbum que espero que disfruten mucho, porque es muy entretenido, con algunas canciones muy tristes, de despecho... De esa manera creo que me conocieron", adelantó.