Vecinos del barrio Mora piden la instalación de un semáforo en una esquina peligrosa

Desde hace un tiempo a esta parte, muchos vecinos del barrio Mora de nuestra ciudad, sobre todo los que viven en el límite con barrio Italia, se encuentran realizando varios reclamos por el tráfico peligroso que se ha generado en el cruce de calles Geuna y Gabriel Maggi. Por un lado, pidiendo por la presencia de inspectores municipales para que controlen el tránsito, y por otro lado solicitando la instalación de un semáforo como para reordenar el paso de todo tipo de vehículos que en horas pico pasan por el lugar. Esta problemática data de varios meses, desde hace ya casi dos años, pero en especial desde que se cambió el sentido de Avenida Italia, cuando dejó de ser doble mano para pasar a tener sentido único, de norte a sur. Y en estos últimos tiempo, la situación se agravó mucho más cuando se instaló un nuevo local, hace un par de meses, de un supermercado de renombre en la ciudad, tornando mucho más fluido y peligroso el paso de los vehículos en todo momento. Es por ello que vecinos del sector hicieron saber su preocupación ante este Diario pidiendo a los funcionarios locales y a la Municipalidad una rápida solución, ya que se han producido algunos accidentes leves con caídas y choques de motos y bicicletas, y temen que suceda algo mucho peor. Igualmente, ya han entablado reuniones y charlas con el intendente Luis Castellano y su grupo de trabajo, y esperan respuestas y soluciones de manera imperiosa.

Sobre esta grave situación, LA OPINION se contactó con Marcelo Burgos, presidente vecinal del barrio, quien manifestó que "días pasados nos reunimos con el intendente, con Jorge Muriel, secretario de Gobierno y Participación, y demás funcionarios viendo y analizando la problemática y para ver qué se puede hacer en ese sector. Se trata de una parte muy transitada y es la única arteria que tiene el barrio hacia la avenida, con entrada y salida de muchos vehículos en el nuevo supermercado que se instaló hace poco y con los colectivos que van entrando y saliendo de manera sistemática, y con todo el peligro que eso genera especialmente con los chicos que se dirigen al club a practicar deportes, tornándose un tránsito muy complicado. Lo que les hemos pedido es la instalación de manera urgente de un semáforo antes de que suceda algún accidente grave y esta semana vamos a seguir trabajando sobre este tema porque podrían surgir novedades durante los próximos días".



"ES NECESARIA UNA

INTERVENCIÓN INMEDIATA"

Por su parte, Leonardo Viotti, concejal de la oposición y de Juntos por el Cambio, y conociendo de antemano este problema, realizó hace poco una recorrida por el lugar, manifestando ante la requisitoria de este Diario que "hace unos días estuvimos visitando barrio Italia y barrio Mora invitados por vecinos, y específicamente fuimos a ver el cruce de Geuna y de Gabriel Maggi. Desde que se modificó la Avenida Italia, algunas calles paralelas a esta, hoy están recibiendo mucho más tránsito que antes, y una de ellas es Geuna, por lo cuál en el cruce con Maggi comenzaron a verse situaciones muy complejas y riesgosas. Ese sector se ha modificado mucho también con la aparición en el sector de un supermercado importante. Por lo tanto, Geuna es una de las arterias más utilizadas para ingresar a barrio Mora, por lo cuál hoy se viven, principalmente en horarios de mucho tráfico, situaciones difíciles y mucho riesgo de accidentes".

A continuación, Viotti agregó que "nosotros estuvimos en el sector y en particular me tomé una tarde, entre las 17 y las 18:30 horas para ver específicamente lo que sucedía en ese sector, el gran tránsito que hay con todo tipo de vehículo, desde bicicletas hasta camiones y colectivos. La verdad que es un tema y un problema complejo. Está permitido el giro a la izquierda sobre el bulevar y al no haber un semáforo u otro medio que permita disminuir la velocidad hacen que las situaciones de posibles accidentes se repitan constantemente".

Asimismo, el concejal del radicalismo mencionó también que "creemos necesario que se instale en el lugar un semáforo de manera urgente antes de que lamentemos un accidente grave y es un hecho que lo vamos a tratar en el Concejo. Esto es algo que requiere de resolución inmediata. Cuando vinieron las áreas técnicas a hablar al Concejo acerca de las modificaciones en el sector de Avenida Italia nos dijeron que era un plan integral que también tenían que ver con modificaciones en otras arterias. Creo que esto se tenía que haber previsto, lo que iba a causar los cambios en Avenida Italia en las otras arterias, con lo cuál este semáforo en la intervención de este cruce debería estar planificado y ejecutado de manera rápida porque realmente es muy peligroso". Por último, Viotti sostuvo que "el reclamo es constante por parte de muchos vecinos, nos llegan a nosotros, a los medios de comunicación, vecinos que ven este problema día a día más allá de lo que nosotros pudimos haber visto y creemos que es necesario una intervención inmediata y rápida con un semáforo. No se puede esperar al año que viene ni patearlo para después porque se trata de una de las arterias más complejas que tenemos hoy en la ciudad".