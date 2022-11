Scaloni tendría una duda en el 11

El DT no hizo fútbol pero diagramó algunas tareas específicas: Guido Rodríguez arrancó como titular en la mitad de la cancha y después Enzo Fernández sumó minutos. Mañana vs Polonia.

Con Lionel Messi a la cabeza, la Selección Argentina volvió a entrenarse ayer al mediodía pensando en el encuentro de este miércoles frente a Polonia (16hs), en el tercer y último partido del representativo nacional en el Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

Casi 48 horas después del encuentro frente a México, Lionel Scaloni ya tiene un panorama más claro de la evolución física de los jugadores de la albiceleste, en especial por la situación de Lautaro Martínez, quien arrastra un golpe en el tobillo que no le impedirá ser titular frente al combinado europeo.

Scaloni trabajó con todo el grupo a la par pero no hizo fútbol. En realidad, el cuerpo técnico diagramó trabajos específicos con Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Marcos Acuña en la defensa.

Lo que da a entender que el DT está conforme con los cuatro del fondo y no movería al segundo central ni al lateral derecho, más allá de que el DT probó más tarde una línea de 5 con Cristian Romero y Alexis Mac Allister, como para trabajarla en algún momento del partido.

En la mitad de la cancha, en tanto, Rodrigo De Paul se ratifica, Mac Allister se perfila como titular por la izquierda y el puesto de volante central, la gran duda del equipo debido al gran presente de Enzo Fernández, estuvo a cargo de Guido Rodríguez.

Después, la figura de Benfica sumó minutos en la mitad, mientras que Leandro Paredes, la otra alternativa, no tuvo mucho protagonismo. Y de esto se desprende que el jugador de Juventus perdió un poco de terreno de cara al cierre de la fase de grupos por la falta de ritmo.

Por último, salvo alguna sorpresa, Ángel Di María, Messi y Lautaro conformarán el ataque de la Selección Argentina ante Polonia, como ya lo hicieron frente a Arabia Saudita y México. Julián Álvarez, la opción que hoy sumó minutos en caso de Scaloni decida realizar alguna modificación.

La probable formación de Argentina sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez o Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi.