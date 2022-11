La EPE y ASSA solicitan consumos responsables ante la ola de calor

Ante la intensa ola de calor que alcanza a todas nuestras poblaciones con servicio, tanto desde la Empresa Provincial de la Energía (EPE) como Aguas Santafesinas S.A (ASSA) reiteran la necesidad de realizar un uso solidario y responsable del agua potable, reiterando consejo útiles para hacer un correcto uso del servicio.



PARA UN USO

RACIONAL DE LA LUZ

* Usar los equipos de aire acondicionado a no menos de 24°. Cada grado por debajo de esa marca, produce un consumo mayor de electricidad, de entre 5 y 10 %.

* Mantener cerradas las aberturas de los ambientes con aire acondicionado y evitar fugas que derivan en un derroche de energía y, por lo tanto, de consumo.

* Limpiar periódicamente los filtros de los equipos acondicionadores de aire y vigilar el mantenimiento del mismo.

* Utilizar lámparas led.

* Reducir consumos ociosos de electricidad, la idea no es sacrificar bienestar, sino reducir los consumos sin sentido. Los aportes individuales son muy importantes para un mejor resultado colectivo.

* Tener en cuenta el etiquetado de eficiencia energética de aires acondicionados, heladeras y lavarropas al momento de adquirirlos. Las más eficientes son de clase A. A mejor clase, menor consumo.

Ante inconvenientes en el servicio, los canales para comunicarse en las áreas técnicas Santa Fe, Rosario y Rafaela son: 0800-777-4444, mensaje de texto, la palabra luz, espacio, número de usuario al 22215, a través de la oficina virtual www.epe.santafe.gov.ar, Facebook /epeoficial y WhatsApp al número 342 5 101 000.



PARA EVITAR

DERROCHES DE AGUA

* Evitar la renovación del agua de las piletas de esparcimiento en forma innecesaria. Una pileta de lona de 5.000 litros equivale al consumo diario de agua potable de 25 personas.

* Agregar al agua de la pileta hipoclorito de sodio (lavandina) o una una pastilla de cloro sólido para conservarla varios días.

* Lavarse los pies antes de ingresar a la pileta.

* Retirar la basura de la superficie.

* Cubrir la pileta con una lona o plástico mientras no se use para evitar el ingreso de polvo u hojas que afectan el estado de conservación del agua.

* No utilizar el agua potable en actividades que pueden postergarse, en particular las que demandan importante cantidad de agua: lavado de autos y veredas; regado de jardines; programas largos de lavarropas.

* Utilizar baldes o mangueras provistas de sistemas de corte (gatillo o interruptores o pulsadores) para evitar el derroche.

* Tampoco lavar vehículos ni arrojar aguas servidas a la vía pública.

* No debe dejarse que el agua corra innecesariamente al lavar los platos, al lavarse los dientes o al bañarse: una ducha de 10 minutos consume 80 litros de agua.

* Controlar las pérdidas en canillas, tanques de agua y otras instalaciones.

* No están permitidas las bombas “chupadoras” conectadas en forma directa a la red, que causan riesgos y perjuicios directamente a las cañerías de sus instalaciones internas y de sus vecinos.

Atención al usuario de Assa, las 24 horas por WhatsApp: 341 6 950 008



ALERTA ROJO Y AMARILLO

Rafaela y la región iniciaron esta semana semana laboral, la última de noviembre, con pronóstico de altísimas temperaturas. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió durante la mañana un alerta rojo para el sur provincial y amarillo para el resto del territorio santafesino por el intenso calor que se espera para el resto del día y también para este martes. Según el organismo nacional, la advertencia tiene que ver con que las temperaturas altas que estamos transitando desde hace algo más de una semana prácticamente, podrían afectar a todas las personas, incluso a las que no tengan problemas de salud. Por lo tanto, las recomendaciones fundamentales son mantenerse hidratados, especialmente niños pequeños y adultos mayores, y evitar la exposición directa al sol.

Este lunes se inició con una mañana muy pesada en la ciudad, con 24ºC de temperatura a la hora 7, incrementándose el termómetro con el correr de las horas, con cielo despejado y un ambiente muy pesado para realizar actividades al aire libre, aunque ideal para refrescarse en alguna pileta.

Mientras tanto, para este martes se anuncia que no habrá modificaciones en las condiciones de tiempo, pero si ya se observaría el ingreso de mayor nubosidad que podría ser el adelanto de un frente de inestabilidad. El SMN no menciona sin embargo la probabilidad de lluvias para hoy. Al contrario, se mantienen las chances de sufrir otra jornada sofocante de calor, ya que la temperatura mínima y máxima rondaría los 22ºC y 38ºC.



¿LLEGA EL RESPIRO?

El dato positivo es que desde la madrugada de este miércoles se visualizaría una situación de inestabilidad con un ingreso de un frente frío, que podría presentar algunas tormentas aisladas en la región para la segunda parte del día, lo que significaría un gran alivio por al menos algunas horas.

Según el SMN, para el jueves podría darse, producto del ingreso de aire frío, un sensible descenso de las temperatura máximas, con unos 27º C que podrían darse durante la tarde, acompañada también por algunas lluvias, ya que hay un

pronóstico de mayor inestabilidad, con chances de tormentas aisladas durante gran parte del día.

Mientras que el buen tiempo volvería para el viernes y el fin de semana, y también se dará una recuperación de las temperaturas, es decir regresará el calor intenso con máximas que irán de 31ºC a 35ºC grados entre viernes y domingo.



¿COMO EVITAR

GOLPES DE CALOR?

Frente a las temperaturas altas, la Municipalidad de Rafaela, a través de la Subsecretaría de Salud, comparte con la ciudadanía, las recomendaciones que deben ser consideradas para evitar golpes de calor, especialmente en adultos mayores, niñas, niños y personas que trabajan al aire libre o hacen ejercicio. En primer lugar, es importante aclarar que un golpe de calor sucede cuando el cuerpo no puede regular su temperatura y se eleva rápidamente. Ante este aumento, los mecanismos para eliminar calor fallan, y el organismo pierde la capacidad de enfriarse. Los síntomas que se pueden presentar son temperatura corporal extremadamente elevada (superior a 39 °C); piel enrojecida, caliente y seca; pulso rápido y fuerte; dolor de cabeza palpitante; mareo; náuseas; confusión y pérdida del conocimiento. Si usted o alguien de su entorno manifiesta alguno de ellos, consulte con su médico de cabecera. En dicho caso, se recomienda el traslado a un área sombreada, utilizando cualquier método disponible para bajar la temperatura corporal, como por ejemplo, sumergir a la persona o rociarla con agua fría; aplicarle compresas de agua o, si la humedad es baja, envolverla en una sábana mojada, y abanicar. Como medidas de prevención para todas las personas, se aconseja aumentar el consumo de frutas, verduras y agua, aunque no se tenga sed. Además, debe evitarse el consumo de comidas muy calientes y bebidas alcohólicas. En el caso de niñas y niños, es conveniente ofrecerles frecuentemente líquidos, como agua o jugos naturales, y a los y las lactantes, el pecho a libre demanda. También resulta conveniente bañarlos o mojarlos con frecuencia y vestirlos con ropa amplia, liviana, de algodón y de color claro. Se deben evitar juegos o actividades físicas expuestos al sol, en el horario de 10:00 a 16:00. Para las y los adolescentes y jóvenes, se recomienda evitar rehidratarse con bebidas alcohólicas y realizar esfuerzos físicos intensos en la franja de 10:00 a 16:00. En cuanto a las y los trabajadores que desarrollan su actividad al aire libre, se recomienda utilizar ropa adecuada y cubrir toda la piel.



YA HAY CONSULTAS MÉDICAS

Las altas temperaturas se hacen sentir en Rafaela y ya comenzaron las consultas en algunos centros médicos de la ciudad. Ante una consulta de este diario, Emilio Scarinci, el director del Hospital "Jaime Ferré", expuso que "hemos empezado a tener durante los últimos días consultas por cuadros relacionados a las altas temperaturas. Son cuadros de golpe de calor, que ingresan con temperatura alta, deshidratación, cefalea, mareos. Por suerte, ninguna de alta complejidad, pero sí con muchos síntomas atribuidos al calor". Por este motivo, el médico pidió extremar las medidas para evitar este tipo de cuadros.



NOVIEMBRE, EL MÁS

INTENSO EN 60 AÑOS

Este noviembre de 2022 quedará para el recuerdo como el mes que comenzó con una extraordinaria y anómala irrupción de aire frío en el país, y culminó con un extenso periodo de altas temperaturas que batió muchos récords de temperatura mínima y máxima. Así lo hizo saber el SMN en estas últimas horas en las cuales el calor no da tregua, especialmente sobre el sector comprendido por las provincias centrales y Cuyo en donde varias regiones mantenían un nivel de alerta naranja o incluso rojo. Los récords de noviembre quebrados durante este último fin de semana son numerosos y se extienden por distintos sectores del país. Vale recordar que los registros del SMN datan en su gran mayoría del año 1961, con lo cual estamos hablando de la ola de calor más intensa en Argentina para el mes de noviembre en al menos 60 años.

Entre las ciudades que han batido su récord de temperatura mínima más alta se destacan San Luis, Mendoza, General Pico y La Rioja. Respecto a las localidades que han tenido su marca más alta jamás registrada para un mes de noviembre, podemos mencionar a Junín, General Pico, Nueve de Julio, Trenque Lauquen, Pehuajó, El Bolsón, Bariloche y Esquel.