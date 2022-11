Se reanudan las paritarias con los gremios docentes y estatales

La provincia de Santa Fe convocó formalmente a retomar las conversaciones en paritarias a los gremios estatales. Será para este jueves 1º de diciembre a las 12 horas en Casa de Gobierno para ATE y UPCN, y luego a las 15 para los sindicatos docentes (AMSAFE y SADOP). Tal como se había acordado, se realizará el primer encuentro de la Paritaria Central del Sector Público donde se comenzará a discutir la política salarial para el cierre de año. El regreso de las conversaciones generó mucha expectativa en los agentes estatales, tras un escenario dinámico y cambiante en materia inflacionaria y en la puja por la recuperación del salario.

Cabe recordar que la última paritaria se cerró con un 12% de incremento para el mes de septiembre (que se le sumó al 8% dispuesto en la paritaria anterior totalizando un 20% para este tramo), un 7 por ciento para octubre, un 7 por ciento para noviembre y un 5 por ciento para diciembre con cláusula de revisión, algo que comenzará a debatirse a partir del próximo jueves.

Los gremios de la administración central y organismos descentralizados afiliados a UPCN y ATE habían aceptado este 77% global a lo largo del año, algo que Sadop (los docentes de colegios privados) también imitaron. No así AMSAFE que inicialmente rechazó la propuesta que recibió con un plan de lucha que llevó adelante con 11 días de paro con dos tandas de huelga por 72 horas. En medio de la fricción comenzaron los descuentos a los recibos de sueldo y tras idas y vueltas en una votación bastante apretada se terminó aceptando la oferta, con la condición del gobierno que se recuperaban los días "caídos" y se reintegraban las sumas devengadas. Así, gremios y gobierno provincial se volverán a ver las caras nuevamente.

De todos modos, fuentes del Ministerio de Trabajo santafesino, indicaron a La Capital que "por ahora estamos viendo qué referencias podemos tomar. Seguramente iremos a un aumento porcentual pero todavía no tenemos mucho". Mientras tanto, en Sadop aclararon que quieren cerrar el año con 100 por ciento de aumento. "Será algo fuerte y contundente", indicaron los voceros gremiales. Lo que resta determinar es si el acuerdo que se buscará en diciembre referirá exclusivamente a 2022 o si se avanzará sobre los primeros meses de 2023, ya que cada año las paritarias inician sobre finales de febrero y principios de marzo.

En este sentido, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, anunció este lunes la convocatoria a los gremios y precisó que “en la revisión paritaria que tuvimos en el mes de septiembre pudimos acordarlo de esta manera, de forma tal que con la mejor predisposición, reivindicamos una vez más el ámbito del diálogo colectivo, que hasta ahora hemos podido llevar adelante y resolver cada una de las instancias que se fueron planteando con la mejor predisposición”. “Para llevar adelante esta última negociación del año, nos vamos a reunir, poniendo sobre la mesa, en el marco de lo que es la libertad de la negociación, las cuestiones salariales y aquellas otras que se vayan planteando”, concluyó el funcionario.



GANANCIAS

El gran tema que con seguridad sí formaría parte de la nueva negociación con todo el sector público es el del Impuesto a las Ganancias. Luego de los descuentos que sufrieron en concepto de ese tributo los docentes al cobrar el mes de octubre, que en muchos casos alcanzó al 50% del sueldo, la Provincia se comprometió a estudiar la manera de que los trabajadores no sigan perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación.