Rafaelinos por el mundo

El Mundial suele permitir encuentros que muchas veces, en nuestra ciudad, no son tan frecuentes; cosas de la vida. ¿Qué otra explicación puede haber?

No son pocos los vecinos de Rafaela que se acercaron a acompañar a nuestro seleccionado, una tentación que a veces demora meses en convertirse en una realidad y a veces, se da de manera imperativa; todos atravesados por un latido común, estar en algún partido vibrando por nuestros colores, emocionarse en cada himno y si las cosas están alineadas, disfrutar del juego.

Claro que esto último, al menos en la primera semana no se correspondió con esa ilusión y todavía estamos haciendo cuentas para poder superar el corte clasificatorio, de manera que aquellos que estuvieron en los dos primeros partidos de Argentina, el sufrimiento también los colocó en un lugar común.

Justamente transitando el centro de esta espectacular ciudad de Doha, nos cruzamos con Martín Basso y un grupo de amigos, que decidieron sumarse al coro albiceleste y empujar también a la Scaloneta.

Martín, ahora Director del Grupo Basso ya había estado en esta capital unos años atrás “vine en un par de oportunidades por temas de trabajo, en 2019 aproveché para ver una fecha del Moto GP y puedo decir que los cambios son significativos en el tema de infraestructura, en ese año todavía la obra de la red de subtes, no estaba inaugurada. En pocos años esta ciudad a fuerza de un trabajo sin descansos, ofrece una fisonomía comparativa asombrosa”.

Aprovechamos para consultarlo por el tema de cómo se pueden gestionar las presiones en el deporte de elite, Martín fue un piloto internacional y como toda actividad individual, ese es un desafío clave “yo solo puedo opinar en este caso, como fan; noté en el partido frente a México que el equipo estaba tensionado, también lo estaban ellos, creo que se tomaron un tiempo para analizarse, por suerte para Argentina ese gol que destrabaría el trámite de juego, lo consiguió en un momento oportuno y después, le puso toda la responsabilidad al rival y se aprovechó de esas urgencias, marcó el segundo, cambió el sistema de juego y fue un alivio poder cerrarlo sin problemas”.

¿Cómo viviste ese gol de Leo Messi que hizo estallar a todo un país?

“Estaba ubicado justamente detrás del arco donde estaba el núcleo duro de hinchas, había muchos argentinos en el estadio y muchos con camisetas albicelestes que no lo son, las fuerzas estaban parejas; cuando terminó el partido seguimos cantando un rato largo hasta que nos sacaron del estadio y seguimos en procesión celebrando con amigos, con conocidos, fue un momento muy lindo ya con la tensión liberada y el resultado puesto”.

Martín Basso es un hombre que combina la experiencia en el deporte de primer nivel, con sus actuales funciones liderando una empresa que sostiene y amplifica negocios en el resto del planeta,.

¿Estamos en condiciones en Sudamérica de organizar un mundial, por ejemplo...?

“Este antecedente de jugar un torneo de este tipo sólo en una ciudad y sus alrededores, no creo que se repita; nos contaban residentes de aquí de Doha, que el gobierno articuló todo para que en este mes, no haya afectaciones por ejemplo, a la educación ya que se ha dictado un feriado de 30 días. Creo que debemos reflejarnos en otros modelos de organización más continentales, territoriales como por ejemplo, lo que va a pasar en el próximo donde Canadá, Estados Unidos y México se van a hacer cargo de la organización y habrá que viajar miles de Km para conectar los estadios”, luego agregó “estamos en condiciones de organizarlo, tenemos historia, hay que ponerle énfasis a las cosas que faltan, remodelación de los estadios, mejorar la oferta hotelera y la organización para poder controlar todo ese fervor latino que hace la diferencia con los hinchas de otras partes del mundo”.

Muchos han llegado a Medio Oriente con viajes planificados oportunamente, pero otros como el de Martín Basso y un grupo de amigos, se decidieron en el final “me quedé frustrado en el mundial de Rusia, porque con entradas y todo, no fuimos y en esta oportunidad, las cosas se dieron casi sobre la hora y estamos felices porque nos vamos a quedar al menos hasta el partido con Polonia y eventualmente para octavos de final. Es una experiencia recomendable mucho más, al poder acompañar esta camada que ganó la Copa América y ver el último mundial de Messi nada menos”.

La amistad es el otro gran motor que invita a movilizarse, a tomar la decisión final de encarar el desafío de cruzar medio mundo y alojarse un par de semanas en un espacio que, por las características geográficas de este golfo y sus modos de vida, se ubican en las antípodas de las nuestras.

No es aconsejable llegar con la vara que mida beneficios y contrariedades ya que, nadie está en condiciones de condenar sistemas de vida y comportamientos humanos.

Los viajes son educativos, ese viejo slogan, que alguna vez atesoré como propio “viajar es aprender” es más que un guía, es mi segunda voz, algo así como un asistente de conciencia, que se activa en el momento más oportuno, por eso, reflejar esta historia de un grupo de rafaelinos en Doha, es como la metáfora de lo que a mí también me está pasando, desde esta plataforma de recursos no renovables.