Brasil, sin Neymar, enfrenta a Suiza

Brasil, con el desafío de jugar sin su máxima figura Neymar, enfrenta este lunes a Suiza en la segunda fecha del Grupo G buscando el triunfo para asegurarse el pase a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

El partido se juega desde las 13 en el Estadio 974 en Ras Abu Aboud, Doha, con el arbitraje del salvadoreño Iván Barton y televisación de la TV Pública y DirecTV.

El encuentro puede definir las posiciones del grupo que en octavos se cruza con el Grupo H, que tiene a Portugal y Uruguay como candidatos. Brasil, que inició su Mundial con un triunfo ante Serbia por 2-0 con dos tantos de Richarlison, no contará en los próximos dos partidos ni con Neymar ni con Danilo, quienes sufrieron lesiones en sus tobillos derechos en la presentación del equipo.



OTROS PARTIDOS: 07.00hs Camerún vs Serbia, 10.00hs Corea del Sur vs Ghana, 16.00hs Portugal vs Uruguay.