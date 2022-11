Argentina ya le apunta a Polonia

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La Selección argentina se entrenó ayer con la mente en el próximo partido frente a Polonia, luego de lograr una victoria clave sobre México por 2 a 0 en la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

Los futbolistas que no sumaron minutos en el encuentro ante el elenco que comanda el entrenador Gerardo "Tata" Martino practicaron con normalidad, mientras que los que sí jugaron realizaron trabajos de recuperación en las instalaciones del predio deportivo de la Universidad de Qatar.

En el primer turno, en el que no formó parte del entrenamiento, el capitán albiceleste, Lionel Messi, dijo presente junto al mediocampista Rodrigo De Paul y se sentó al lado del campo para ver los movimientos de sus compañeros.

Argentina le ganó ayer a México por 2 a 0, después de sufrir un duro traspié en el debut por la derrota con Arabia Saudita, y se volvió a encaminar en busca de la clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Es un hecho que el director técnico del seleccionado, Lionel Scaloni, realizará cambios en el once que inició el juego ante la "Tri" a raíz del rendimiento de algunos de los protagonistas, con el volante Enzo Fernández a la cabeza, dado que el ex River fue una de las figuras y convirtió un golazo para sellar la victoria.

El próximo compromiso del conjunto argentino será el miércoles que viene a las 16 (hora argentina) contra Polonia, en un duelo que será definitorio para definir los dos boletos a la siguiente instancia del Mundial.

Por el momento, Argentina se ubica segunda en el Grupo C con tres puntos, misma cantidad que suma Arabia Saudita pero con mejor diferencia de goles para los dirigidos por Scaloni, al tiempo que Polonia lidera la tabla con cuatro unidades y México se encuentra último con una.