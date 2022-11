Carolina Losada: "el kirchnerismo protege al delincuente"

La vicepresidenta del Senado, Carolina Losada, cuestionó ayer al Gobierno por la ausencias de políticas públicas para hacerle frente al narcotráfico en Santa Fe y arremetió contra el gobernador de esa provincia, Omar Perotti, y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.

"En barrios cooptados por el narcotráfico, los chicos terminan cayendo por más que tengan familias presentes. Estas cosas son las que suceden, y no atiende ni Aníbal Fernández ni Omar Perotti. El kirchnerismo en lugar de proteger a la gente que se levanta a la mañana laburar, que hace mérito, que estudio, protege al delincuente", expresó Losada en diálogo con el programa "Si pasa, pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia.

En la misma línea, la referente del radicalismo amplió: "Siempre han tenido esa mirada Zaffaroniana. Cómo podemos pensar que van a tener una actitud diferente con los delincuentes si han apañado eso".

La senadora que presentó el proyecto para tipificar y penar la compra y venta de niños, brindó detalles de la realidad que se vive en la provincia al asegurar que "los narcos toman niños para ser soldaditos" y utilizarlos para la venta de drogas.

"En Rosario se vive miedo y angustia constante. El narcotráfico hace adictos a los niños, los hacen pagar sus deudas y los terminan matando. No llegan a los 18 años", explicó.

Asimismo, añadió: "Desde el Senado presentamos proyectos, pero el oficialismo no les interesa tratar otros proyectos que no tengan que ver con la búsqueda de impunidad de la vicepresidente. Hoy somos oposición, entonces lo que podemos hacer es levantar la voz y presentar proyectos".

Por otro lado, Losada reiteró sus cuestionamientos al presidente Alberto Fernández al que acusó de no tener el poder y de responder a las directivas de su vicepresidenta, Cristina Kirchner, aunque señaló a Perotti como el principal responsable de la situación en Santa Fe.

"Alberto Fernández puede no hacer absolutamente nada, no tiene el poder tampoco, lo tiene Cristina. No hizo nada, pese a tener la lapicera, decidió quedarse durmiendo la siesta, en una situación cómoda, y dejar que sea ella quien manda en el país", cuestionó, y agregó: "Lo de Perotti es peor porque teniendo la lapicera y el poder en la provincia, tampoco lo hizo. Decidió que lo mejor que había que hacer era quedarse en el molde".

Por último, la referente de la UCR evitó dar precisiones sobre su futura candidatura, y criticó con dureza el análisis de la vicepresidenta y su delimitación del Gobierno. "Ahora tenemos a una Cristina Kirchner que se presenta como el Cambio, como la esperanza, cuando es parte del Gobierno. Una cosa de locos", afirmó.

Por último, remarcó: "Hoy no estoy pensando en candidaturas. Estamos elaborando un proyecto para gobernar la provincia y el país. Hay tiempo para eso para definir candidaturas".