Dólar soja: Gobierno espera recaudar US$3.000 millones

El Gobierno espera recaudar 3.000 millones de dólares gracias a la entrada en vigencia del Dólar Soja 2, así como también aspira a lograr un récord de exportación. El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, confirmó que el valor del tipo de cambio para estas operaciones será de $ 230 por dólar y se aplicará para los mismos productos que la edición que estuvo activa entre el 05 y el 30 de septiembre, es decir la soja y sus derivados.

De hecho, se refirió a esta etapa como una reapertura del Programa de Incremento Exportador para liquidar la "cola" del año, con la que buscan llegar al final del 2022 con "récord histórico de exportación de productos agroalimentarios".

Tras el compromiso de liquidación de las entidades sojeras, el objetivo del Gobierno es recaudar US$ 3.000 millones de dólares, cifra que serviría para volver a reforzar las arcas estatales.

"El lunes sale el DNU restableciendo el programa. Es una segunda oportunidad que se abre por el término de 31 días hasta el 30 de diciembre, bajo las mismas condiciones que la vez anterior", remarcó el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Como novedad describió que en esta oportunidad habrá "políticas concretas para los sectores del mercado interno donde el incremento de precios que se da en el grano de soja golpea la estructura de costos de esas cadenas de valor que transforman proteína vegetal en proteína animal".

"Concretamente, el poroto de soja es un producto importante para el balanceado de la avicultura, ganadería y porcino que vio incrementado los costos en la oportunidad de septiembre. Teniendo en cuenta eso, se atendió la necesidad y fue contemplado en el decreto facultar a la Secretaría para que genere las compensaciones necesarias para ese incremento de costos no se traslade a precios".

Respecto de las economías regionales, reconoció que el ministro de Economía, Sergio Massa, lo instruyó para que "trabaje una propuesta, hacia fin de mes, para que se contemple, en algunas economías regionales, algún tipo de asistencia que signifique una reducción de los derechos de exportación a cero, por 90 días". Y aclaró que es "un concepto que tiene que trabajar en las próximas semanas".

La otra novedad fiscal que tiene esta reapertura del Programa de Incremento Exportador es que las actividades de molienda y aceite no tendrán la aplicación de los 2 puntos adicionales y volverán al 31% de retenciones. Esto es para incentivar a una parte de la cadena donde el producto tiene mayor nivel de procesamiento y producción. De esta manera la retención baja del 33% y vuelve al 31%, adelantando una medida que se iba a dar el 31 de diciembre. De esta forma se busca promover "una mayor industrialización del producto, agregar valor en el país, lo que impacta en más trabajo en la Argentina y exportar un producto lo más industrializado posible y no sólo la materia prima".

Consultado respecto a quién beneficia más la reapertura del PIE y si la medida llega al productor o queda en las exportadoras, Bahillo evitó polemizar: "Hay que salir de esa lógica de a quién beneficia más. Hay que ver el sector en integralidad. Mirarlo como cadena agroalimentaria. Si disociamos los eslabones, es un error conceptual. Todos los eslabones son igual de importantes. Una mejora en el tipo de cambio para la cadena es una mejora para todos los eslabones. En algunos impactará más, en otros menos, pero sin ninguna duda es una mejora para el sector primario y para quien escala agregando valor", señaló. (NA)