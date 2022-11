Se desacelera la inflación de alimentos

De acuerdo con reportes privados el precio de los alimentos tuvo en la cuarta semana de noviembre la menor suba de las últimas 43 semanas con un incremento del 4,1 por ciento. Los datos corresponden a la consultora LCG, que dirige el economista Guido Lorenzo, la cual advierte que la desaceleración de la inflación general "no conforma demasiado", en tanto sigue manteniendo niveles elevados.

En la medición semanal, el incremento del precio de los alimentos fue de 0,96 por ciento con una suba de 0,34 punto porcentual en relación con la semana anterior.

En cuanto a la medición mensual, se registra la quinta caída consecutiva, partiendo del 7,9% de la última semana de octubre, desempeño que fue seguido en las cuatro semanas de noviembre por 7,1%, 6,1%, 5% y 4%.

Cinco rubros superaron al promedio semanal: Comidas listas para llevar (4,5%), Frutas (3,7%), Productos de panificación, cereales y pastas (1,7%), Productos lácteos y huevos (1,3%) y Bebidas e infusiones para consumir en el hogar (1,1%).

La nota destacada de la semana fue la baja del 4,4% en los precios de las Verduras.

En el acumulado mensual, los rubros que se ubicaron por encima del 4,1% general fueron siete: Frutas (12,5%), Azúcar, miel, dulces y cacao y Comidas listas para llevar (ambos 6,9%), Productos lácteos y huevos (6,3%), Condimentos y otros productos alimenticios (5,7%), Aceites (5,3%) y Productos de panificación, cereales y pastas (4,9%).

"El gabinete económico empezará diciembre con un relato acerca de la desaceleración de la inflación», que probablemente «se encuentre entre 5% y 6%, un avance que igual no conforma demasiado", sostuvo LCG.

La consultora remarcó que "la inflación en estos niveles sigue siendo un régimen de alta inflación, incluso diciembre estacionalmente suele ser un mes de aceleración inflacionaria y posiblemente se retome a un guarismo superior al 6%", aunque concedió que "una desaceleración al menos permitirá que las tasas de interés no tengan la presión de otra suba antes de fin de año". (NA)