Walter Otta dirigirá a Patronato

Estudiantes de Casero anunció en sus redes sociales la desvinculación del entrenador Walter Otta. Según informó el club, se hizo un intento por retener al DT pero la oferta económica no fue suficiente en comparación a la que le ofreció Patronato, su nuevo club.

El oriundo de Río Tercero dirigirá al "Patrón" en la Primera Nacional y Copa Libertadores. Recordemos que el conjunto entrerriano descendió en la última temporada por los promedios, y clasificó al certamen internacional tras ganar la Copa Argentina ante Talleres.

"Desde el Club Atlético Estudiantes se informa que Walter Otta dejó de ser el técnico del plantel profesional. Se ha realizado una oferta económica importante, pero no alcanza con la propuesta que ha recibido el cuerpo técnico por parte de Patronato", informaron.

Tras su paso por Atlético de Rafaela, Walter Otta dirigió a Estudiantes en 42 partidos, en los cuales logró 20 victorias, 11 empates y 11 derrotas. Además llevó al Matador a la final del Reducido, en donde quedó en la puerta del ascenso tras igualar los dos partidos con Instituto, quien gracias a la ventaja deportiva subió a Primera.

Estudiantes jugará nuevamente el próximo año en la Primera Nacional, y aún no comunicó quien será la nueva persona que se hará cargo del plantel profesional.