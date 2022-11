Concejo: semana clave para la aprobación de la Tributaria

Si bien todo indicaba que, el del pasado jueves, iba a ser un encuentro legislativo “caliente”, pero la Tributaria se aprobaría finalmente, porque los bloques opositores ya habían adelantado que no votarían el proyecto del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) para incrementar, de una sola vez y a partir de enero venidero, un 47,18% los tributos para el primer semestre del año próximo, y reducirían esa pretensión al 40,5%, y de manera escalonada (12% en los tres primeros bimestres de 2023), hubo sorpresa en el recinto cuando la Concejala Brenda Vimo (PJ) pidió la vuelta a Comisión del proyecto y formuló varias imputaciones a la oposición que fueron respondidas fuertemente.

Hacía bastante tiempo que no se escucha una pirotecnia verbal así en el recinto y todo detonó cuando la Concejala oficialista acusó a los opositores de falta de “responsabilidad institucional”, “caprichosos” y “demagogos”, pero Viotti (UCR-JxC) le imputó al oficialismo “inflar los números, para hacer caja para la campaña” del próximo año y “repartir, como tanto les gusta” y les pidió que sean “austeros” y dejen de “crear cargos constantemente para contener amigos y de contratar gente”. Por su parte, Mársico (PDP) le reclamó al intendente que “de la cara” y vete la Ordenanza si no le gusta y se lo explique a los rafaelinos”.

Con este contexto el tema volverá a ser analizado esta mañana en labor de Comisiones y se espera una contrapropuesta de la bancada peronista para encontrar una salida al aumento de la UCM (Unidad de Cuenta Municipal) que es el valor de referencia a partir del cual se actualizan los tributos locales, aunque el consenso no parece estar cercano debido a que los opositores, según la consulta formulada por LA OPINIÓN, en la tarde de ayer, se mantienen firmes es su propuesta y, por el momento, nada parece que los pueda hacer cambiar de postura.



DONACIONES

Para avanzar en cuestiones dominiales a los efectos de llevar adelante esta importante urbanización en un sector del barrio Monseñor Zazpe, el Ejecutivo envió al Concejo un proyecto de Ordenanza para que, por un lado, pide se autorice la donación “con cargo” que el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) realizará de los terrenos donde se levantarán las 219 unidades habitacionales únicas y familiares a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de la Provincia (DPVyU), mientras que, por el otro, deberá aceptar la donación que el IMV efectuará al Municipio para ser destinados a futuras calles públicas, otras obras y espacios públicos.

Vale recordar que en julio de 2021 el IMV solicitó a la DPVYU que se arbitren los medios necesarios para gestionar la ejecución de viviendas a ubicarse en el predio de propiedad.

Otra Ordenanza ingresada al Concejo por el DEM pide que se acepte la donación de una fracción de terreno, ubicada en el sector sureste del égido urbano, que un loteador efectuará con destino al volcamiento de los excedentes hídricos que se generarán producto de la impermeabilización con la urbanización prevista.

Como contraprestación, el privado -lgnacio Gentilini, fiduciario del "Fideicomiso Condominio Sur"-, solicita se incorpore a Zona Urbana el terreno de su titularidad ubicado en parte de la Concesión Nº 346, con la finalidad de un posterior desarrollo urbanístico de la totalidad de su terreno.



MINUTAS DE

COMUNICACIÓN

El Frente Juntos (Vimo-Senn) y el Frente de Todos (Soltermam-Racca), solicitan al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) que analice la factibilidad de realizar en conjunto con alumnos de la Escuela Colón una intervención artística en la estructura que sostiene y rodea al elemento decorativo central de la "Plaza Colón", conocido como el Copón.

Argumentan que formulan el pedido con el objetivo de que los alumnos de 3er grado disfruten del entorno que lo rodea desde un punto de vista artístico y logren aprendizajes significativos sobre la historia del barrio y la ciudad, así como pueda favorecer el cuidado y el respeto de los espacios que habitamos.

También tres Minutas del demoprogresista Lisandro Mársico serán evaluadas. La primera requiere al DEM información sobre el servicio de Delivery, entre ellas cuáles son los comercios que utilizan esta alternativa de envío de pedidos y si cumplen con la normativa vigente y desde qué fecha se valen de este servicio; la cantidad de vehículos que tiene identificados la Dirección de Protección Vial y Comunitaria y la cantidad de infracciones cometidas durante el año 2021 y hasta el pasado mes de octubre. La segunda iniciativa del pedepista solicita al Gobierno local que evalúe la posibilidad de instalar bancos en el cantero central de Bv. Hipólito Yrigoyen y la intersección de las calles Falucho y A. del Valle, en virtud de la gran cantidad de jóvenes que en el sitio se concentran. El tercer pedido al Ejecutivo es de intervenciones intervenciones sobre espacios públicos en el barrio Los Álamos, y enumera: reparar los pasajes o puentes de acceso a la Plaza Elda Massoni y los juegos para niños que se ubican en el cantero central de la Avda. Los Álamos entre las calles Los Robles y Las Acacias, y la extracción del poste que está a punto de caer sobre los juegos infantiles en el cantero central de Ada. Los Álamos entre las calles Los Robles y Las Acacias.

Por el lado de Juntos por el Cambio se ingresaron dos Minutas que piden al DEM reforzar y/o reparar las luminarias, según se crea conveniente el área interviniente en: Ciclovía Barrio Fátima entre Intendente Giménez y Constitución, y mejoras en el barrio Antártida Argentina que comprenden: ripiados, lomas de burro, reforzar servicio de riego, poda de árboles, forestación, colocación de cestos en la laguna de retardo y parquización en la plaza Base Antártida Marambio,

Finalmente, una Minuta de Comunicación conjunta entre los Concejales Miguel Destéfanis (UCR-JxC) y Mársico solicita al Ejecutivo la colocación de dispositivos a los fines de poder recargar los teléfonos celulares, en diferentes espacios de la sala de espera de la Terminal de Ómnibus.



RECONOCIMIENTOS

Por iniciativa del oficialismo en el Concejo (Frente Juntos y Frente de Todos) se propone “reconocer y destacar” al Centro Cultural La Máscara por sus 25 años de trayectoria y su aporte a la cultura de la ciudad de Rafaela.

En los considerandos de la iniciativa se indica que “reconstruir la historia del Centro Cultural La Máscara implica necesariamente revisar los orígenes de Punto T, compañía teatral que fuera el puntapié inicial del proyecto y que continúa siendo el corazón de la entidad.

Asimismo, se menciona “que punto T surgió en 1989, conformado por jóvenes actores, entre ellos Marcelo Allasino, quien asumió la dirección” y “que desde sus inicios, las propuestas del grupo se destacaron por su libertad frente a los mandatos del mercado cultural, a través de puestas que reflejaron un compromiso renovador y personalizado hacia el teatro”.

El Bloque Juntos por el Cambio, impulsa que el Concejo, y así sucederá, “felicite y reconozca”, a Tomás Gino, alumno de 5to año de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nro 204 Domingo de Oro, por resultar campeón de la 5ta Olimpiada de Neurociencias realizada en la ciudad de Buenos Aires, organizada por la Universidad Favaloro, y por tal motivo, es un orgullo para la ciudad de Rafaela.