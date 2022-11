Derrota cervecera de local

Quilmes no pudo hacerse fuerte en el Agustín Giuliani. El cervecero no pudo ante Atlético San Jorge, que le ganó por 1 a 0 en el partido de ida de la segunda fase del Regional Amateur. El único tanto fue convertido por Valentín Alvarez Cief a los 24 minutos del período inicial, capitalizando una buena jugada armada por el ex Atlético, Gabriel Morales.

El conjunto de Hugo Togni intentó durante toda la tarde llegar con chances hasta la valla de Ravera, pero se encontró con un equipo bien parado, con defensores de experiencia que le complicaron el panorama.

Si bien parece complicado para Quilmes lograr revertir este resultado, no deja de ser un solo gol de diferencia y con una buena tarde puede darle pelea a un rival con buenas individualidades, pero que colectivamente no demostró ser un gran equipo.



QUILMES 0 - SAN JORGE 1

Estadio: Agustín Giuliani.

Árbitro: Gabriel Damiani (Santa Fe).

Argentino Quilmes: Emanuel Pagliero; Kevin Acuña, Jonatan Vasquez, Martín Albertengo y Cristian Suárez; Ignacio Forni, Franco Baudracco, Claudio Albarracín y Diego Meza; Darío Rostagno y Ciro Leinecker. DT: Hugo Togni.

Atlético San Jorge: Leonardo Ravera, Andrés Mansilla, Matías Espíndola, Lucas Samaniego y Francisco Vidal; Cristian Belucci, Diego Migueles, Maximiliano Bocchietti y Gabriel Morales; Valentín Alvarez Cief y Tomás D´Angelo. DT: Daniel Teglia.

Primer tiempo: a los 24' gol de Alvarez Cief (ASJ).