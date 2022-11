No pudo hacer la diferencia

9 de Julio está torcido en cuanto a la contundencia. Y este domingo lo pagó caro ante Náutico El Quillá, a quien no pudo vencer en el primer duelo de esta segunda fase del Regional Amateur. El 0 a 0 lo obliga a conseguir la victoria (o a no perder y arriesgarse a los penales) el fin de semana próximo en la capital provincial para seguir en la competencia.

El análisis del partido debe circunscribirse prácticamente al segundo tiempo, que fue por lejos mejor a los primeros 45 minutos. Quizás influenciada por el intenso calor, la primera mitad fue aburrida, con lentitud en el trámite y apenas un par de chances de gol.

Esas oportunidades fueron para el dueño de casa a través de Laena ingresando por el sector izquierdo, en una donde el balón se fue muy cerca de uno de los palos. Como ha sucedido en otros encuentros, Maximiliano Ibáñez estuvo bastante solitario en los últimos metros de la cancha, lo cual cuando enfrenta a rivales bien ordenados, se le complica hacer pesar su potencia.

En el complemento el León mejoró fundamentalmente a partir del ingreso de Martín Sterren, que reemplazó a Peralta. Con sus corridas por el costado derecho, el juvenil juliense fue un dolor de cabeza para el equipo santafesino.

Como empezaron a aparecer espacios, los dos equipos tuvieron sus opciones. Sterren se perdió un gol casi increíble definiendo desviado cuando el arco estaba vacío, en otra Marchionetti sacó en la raya del arco un remate de cabeza de Ibáñez y en la más cuestionada, el seguro arquero Emiliano Sterli sacó un cabezazo de un atacante juliense en un córner, cuando la pelota dio la sensación que había ingresado.

Sin embargo, El Quillá hizo también su aporte en ataque. Primero un remate de Sebastián Ingino que iba al arco dio en el codo de Loboa, pero Mapelli juzgó que no era penal; luego Pochón reventó el travesaño con un remate de 25 metros y en el final otro cruce oportuno de Loboa evitó que El Quillá se lleve el triunfo tras un desborde Ingino.

Fue empate 0 a 0 y una historia que sigue abierta, cuya definición estará en Santa Fe.



9 DE JULIO 0 - EL QUILLÁ 0

Estadio: Germán Soltermam.

Árbitro: Jonatan Mapelli (Rosario).

9 de Julio: Joaquín Gómez; Matías Loboa, Facundo Centurión, Andrés Velazco (55' Wilson Ruiz Diaz) y Sebastián Acuña; Maximiliano Martinez, Maximiliano Aguilar (78' Agustín Vera), Leandro Larrea (78' Agustín Sequeira); Brian Peralta (55' Martín Sterren) y Augusto Laena; Maximiliano Ibáñez. Sup: Segundo Cejas, Delvis Hernández y Gastón Monserrat. DT: Marcelo Werlen.

El Quillá: Emiliano Sterli; Joel Molina, Federico Macchi, Juan M. Gómez y Lautaro Marchionetti; Lucio López (71' Emanuel Bahl), Santiago Ingino, Joaquín Felizia y Augusto Alvarez; Sebastián Ingino (88' Gianfranco Rodriguez) y Lautaro Pochón (78' Ignacio Presser). Sup: Federico Appendino, Victor Tarabay, Hernán Del Sastre, Juan Chemes. DT: Martín Minella.

No hubo goles.