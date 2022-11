Perspectiva de género versus ideología de género o slogan de género

Por Alicia Riberi

La perspectiva de género da idea de la posición que se ocupa con respecto a un ojo observador. Pero si hablamos de “perspectiva de género”, hacemos referencia a un cambio con respecto a concepciones tradicionales sobre los diferentes roles que le corresponde a hombres y mujeres en la sociedad. Con la Perspectiva de género se debería intentar una búsqueda de equilibrio entre ambos sexos, para eso deben desarrollarse medidas y actuaciones en vías del logro de una igualdad de oportunidades real y generalizable en todos los ámbitos de la vida en los que los sujetos se desenvuelven.

Desde el siglo XVIII la mujer y el hombre tenían destinos sociales distintos y en consecuencia también su educación era muy diferenciada- modelo antagónico al que vivimos actualmente- hasta hoy en que se han abierto puertas en todos los ámbitos a las mujeres y aunque personalmente no creo que se haya logrado el equilibrio esperado, no debemos darnos por vencidos. Paralelamente a estos avances en términos de igualdad de la mano de la lucha de las mujeres, surgieron intereses creados tanto políticos, como económicos, como sociales que en realidad entorpecieron la implementación de una verdadera perspectiva de género.

La verdadera “perspectiva de género”, correctamente implementada favorecería la convivencia entre hombres y mujeres sin alimentar un irracional odio hacia el varón.

De un concepto de “perspectiva de género” positivo, pasamos a una ideología de género, a un slogan de género perverso que muchas veces destruye familias. Valiéndose de los logros alcanzados, intenta aplastar al hombre, condenándolo con denuncias falsas en muchos casos, dejando madres destruidas, hijos sin padres, esposas muy tristes. Detrás de todo esto hay muchos intereses creados políticos, económicos que son mucho más de lo que parece. No permitamos que se metan con nuestras familias, la familia no se toca. Luchemos por una igualdad genuina y responsable.

En toda esta destrucción de la familia hay mucha gente que se presta a esto. Empezamos por la Justicia que debe garantizar la búsqueda de la verdad, sin preconceptos, garantizando los derechos de todos los involucrados, lo que no parece ser el proceder de la agrupación Gefas del MPA, cuyo objetivo, no es investigar, es condenar sin pruebas, ocultando evidencias, inventando pruebas, haciendo desaparecer otras, presionando testigos, utilizando la Cámara Gesell a su antojo sin el marco de legalidad que se requiere y cuántas cosas más. Jueces que se prestan a todo esto, por comodidad, por cobardía, por manifestarse abiertamente feministas, como si ello pudiera implicar dejar de lado lo más importante en una Patria grande como la Argentina, que es la Constitución Nacional.

Dicen que la mujer no miente y es la mentira más grande que pretenden construir, porque yo no soy mujer? Y no nos escuchan a tantas mujeres que defendemos causas justas…nosotros, sí mentimos? Entonces…que mujer miente? Todas, algunas… Le pedí al fiscal, a los jueces que me llamen y me miren a los ojos y me escuchen y ninguno quiso hacerlo…porque será?

Todos juntos, con honestidad y grandeza debemos construir una Patria en serio sin trampas, sin engaños, sin violencia.

Finalmente quiero dejar una reflexión…si no somos capaces como sociedad, de volver a los valores que nos han inculcado nuestros padres y abuelos, estamos en grandes problemas…No hay nada más importante que la verdad, la honestidad, la humildad, el respeto y el amor. Los invito a luchar con entereza por una sociedad más justa y sana. Según la palabra: El hombre obstinado termina mal y el que ama el peligro perecerá en él…no hay remedio para el mal del orgulloso, porque una planta maligna ha echado raíces en él…y como corolario dice: Lucha hasta la muerte por la verdad y el Señor Dios luchará por vos…

Sería bueno reflexionarlo…no les parece?