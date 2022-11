Iniciativa que contagia el cuidado del ambiente

Con el objetivo de fomentar en cuidado del medio ambiente, la Municipalidad de Rafaela, a través del Instituto para el Desarrollo Sustentable, da a conocer nobles acciones relacionadas a esta temática, que llevan adelante vecinos de la ciudad. En esta oportunidad, la familia Rossi que vive en barrio Los Nogales, cuenta su iniciativa de producción hidropónica que promueve la producción de alimentos en el hogar e impulsa el consumo consciente.

Luis (68), Viviana (62) y su hija Laura Rossi (34), desde hace dos años realizan cultivos hidropónicos para consumo hogareño. “Nos parecía super interesante tener una huerta de la cual logremos obtener nuestros alimentos de manera natural, pero como teníamos casi todo el patio ocupado con otras plantas y un suelo no tan apto para la producción, optamos por armar el sistema de hidroponía”, comentó Laura.

El primer paso fue participar en el curso inicial de hidroponía, dictado en el marco del programa municipal Empleo Verde. “Con este interés de la producción en casa, nos enteramos que se realizaba un curso y participamos. Nos entusiasmamos mucho con todo lo que aprendimos y de ahí en adelante empezamos con la compra de materiales y con el armado. Después vino la pandemia y ahí sí que pasábamos horas disfrutando de la construcción del sistema, buscando nuevas alternativas y solucionando detalles”, contó Luis.

“Es un emprendimiento que nos abrió la mente a la cosecha de verduras en sistema de agua del cual no teníamos mucha idea, además de unirnos como familia y de disfrutar de hacer el trabajo de a tres”, agregó Laura.

“Además nos seguimos capacitando, justamente participamos hace poco de un nuevo curso de hidroponia realizado por la Municipalidad. Siempre aprendemos cosas nuevas”, finalizó Viviana.



PRODUCCIÓN Y CUIDADO DEL AMBIENTE

Antes de comenzar a producir sus propios alimentos, la familia Rossi consumía verduras comercializadas en supermercados. Con los primeros cultivos hidropónicos propios, se dieron cuenta de que “al no tener casi manipulación ni agregados de químicos el sabor es totalmente otro”, afirmó Viviana. Actualmente cuentan con cultivos de lechugas verdes, moradas, perejil, albahaca verde y morada, menta peperina, romero, orégano, acelga, cebollitas de verdeo y rúcula. Pero además de producir sus propios alimentos, en el hogar se interesan por el cuidado del ambiente: “Sabemos que podemos empezar por nosotros mismos, por eso nos gusta mucho tener nuestra casa rodeada de plantas, flores y ahora, verduras”, mostró Laura. En este sentido, nos cuentan que todos los días separan sus residuos y realizan compost con los desechos orgánicos de la casa, para poder utilizarlo en las diferentes plantas del hogar.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela promueve, a través de este espacio, acciones sustentables, con el objetivo de fomentar el cuidado del ambiente y el compromiso ciudadano. Es una iniciativa que se lleva adelante desde hace cinco años, destacando a vecinos y vecinas de la ciudad que comparten sus historias.

Quienes deseen participar, pueden contactarnos en redes sociales @idsrafaela, por mail: [email protected] o por teléfono al (03492) 504579.