Kicillof, el "benefactor"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien es el mandatario provincial que más fondos discrecionales recibe del Gobierno nacional, tiene la obligación de ganar su reelección en 2023 para que dirigentes kirchneristas tengan un lugar o guarida donde conchabarse en caso que la Casa Rosada cambie de manos y quede bajo la conducción de Juntos por el Cambio, como al menos por ahora muestran las encuestas. El Conurbano bonaerense es el bastión electoral del Frente de Todos liderado por Cristina Fernández de Kirchner, en definitiva la razón para que se transforme en una aspiradora de los fondos de todos los argentinos.En esta ecuación, los ciudadanos santafesinos parecen de segunda categoría ante los porteños y los habitantes de provincia de Buenos Aires que reciben subsidios de todo el país en los consumos de energía y transporte público. Recién en la última semana, Cristina Kirchner advirtió que los argentinos sufren por la inseguridad y la inflación. Instituto de supervivencia mediante, dijo que se hará cargo de ambos problemas. ¿Por qué no lo hizo hasta ahora? Su posible candidatura presidencial o el resultado en las urnas del 2023 explica el giro dialéctico de la Vicepresidenta que en las próximas semanas podría ser condenada por corrupta o, por el contrario, absuelta en la Causa Vialidad.En este escenario que se anticipa adverso para el kirchnerismo, Kicillof debe ganar sí o sí en 2023. En la última encuesta de CB Consultora Opinión Pública, que elabora un ránking de gobernadores, el bonaerense ocupa el último puesto de un total de 24, con un apoyo de 44,5% y un rechazo de 51,8% de los consultados. Pese a todo, los sondeos electorales muestren al ex ministro de Economía de Cristina muy competitivo para el 2023.Con una economía argentina en situación crítica, Kicillof recibe mucha plata de Casa Rosada en detrimento de las otras provincias y fundamentalmente de los habitantes de las mismas -como los santafesinos- y además incorpora miles de trabajadores al sector público de su Provincia. En efecto, en el Presupuesto 2023 que el gobernador bonaerense mandó a la Legislatura pide incorporar 7 mil cargos más. Así las cosas, dejará 535.117 trabajadores permanentes y transitorios en su distrito -cuando asumió había 489.362-, una cifra que supera a los empleados del Estado nacional contando los tres poderes, las empresas públicas y los entes como la AFIP, PAMI y la Anses, que en conjunto cuentan con 430 mil.La periodista de diario La Nación, Laura Serra, reveló que desde que asumió Kicillof nombró 31 empleados públicos por día. Mientras el gobierno nacional tiene que hacer un ajuste importante en las partidas sociales y los subsidios, Kicillof tiene el grifo abierto al punto que en casi todas las partidas tiene más de 100% de aumento, es decir, por encima de la inflación prevista, y no hay nada de reducción de gastos de la política, según dijo.En este contexto, el gobernador bonaerense dispondrá el próximo año (electoral) de una partida extra de $200.000 millones en concepto del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que prevé transferirle el Gobierno nacional, que representa un aumento del 242% en relación al 2022. De esta forma, en el territorio donde Cristina Kirchner concentra su capital electoral, los giros discrecionales le ganan ampliamente a la inflación.Según un informe de la consultora especializada Aerarium, entre enero y julio la Provincia recibió $152.152 millones bajo la forma de transferencias discrecionales, un 100% más que en igual período de 2021 o 30 puntos por encima de la inflación. De un total de $352.546 millones, un 43% fue para las arcas bonaerenses. Como contrapartida, las 23 provincias restantes, incluida la ciudad de Buenos Aires, deben repartirse poco más que la mitad, un 57%. El privilegio queda claro al contrastar el 43% que le tocó a la Provincia con el 6% de Santa Fe; el 5,6% para la Capital Federal o el 4,3% para Córdoba.Kicillof, favorito por un lado y todo un benefactor por el otro.