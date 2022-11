Políticos de diferentes sectores festejaron el triunfo de la Selección argentina en Qatar

Referentes políticos de distintos sectores festejaron el triunfo de la Selección Argentina de fútbol en el Mundial de Qatar, donde se impuso por 2-0 ante su similar de México, y coincidieron en destacar la importancia de un triunfo que pone al equipo dirigido Lionel Scaloni en carrera para lograr la clasificación a los octavos de final de la competencia.

El presidente Alberto Fernández vio "en familia" el partido de la Selección argentina frente a México, en su segunda disputa en el Mundial Qatar 2022, en el que la albiceleste consiguió vencer a su rival por 2 a 0 y de esa manera mantuvo sus posibilidades de clasificarse a los octavos de final.

"Lo miró en familia, como todos", indicaron a Noticias Argentinas fuentes de la mesa chica del jefe de Estado, que precisaron que Alberto Fernández siguió el partido de Argentina desde la Quinta de Olivos.

En ese marco, detallaron que el Presidente no se reunió con integrantes del Gabinete nacional para alentar a la Selección sino que estuvo junto a sus familiares.

Ante la consulta puntual respecto de cómo vivió un partido que fue más que emocionante, ya que la albiceleste necesitaba conseguir una victoria para depender de sí misma para clasificarse a los octavos de final, resumieron: "Sufriendo primero y festejando al final".

Si bien no es novedad que el jefe de Estado es futbolero y declarado hincha de Argentinos Juniors, una vez terminado el partido no se manifestó en las redes sociales, como tampoco lo hizo el pasado martes cuando la Selección cayó frente al seleccionado de Arabia Saudita por 2 a 1.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, escribió en su cuenta de Twitter: "¡Aguante Argentina!" y agregó: "¡Vamos Enzo, orgullo de San Martín para el mundo!", en alusión al jugador Enzo Fernández, a quien se lo ve abrazado al capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, en una foto replicada por el funcionario en su posteo.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, manifestó en la misma red social: "Llevamos mucho tiempo juntos de la mano" y acompañó el tuit con un corazón y los hashtag #Messi #VamosArgentina.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, publicó un tuit en el que recordó un posteo suyo de hace cuatro días, en el que había escrito: "Acá bancamos".

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, escribió en su cuenta de la red social Twitter: "Vamos Argentina carajoooooo!!!!" y manifestó que "este triunfo es el envión anímico que necesitaba el equipo y todos los argentinos!!".

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, destacó en sus redes sociales: "Gracias Muchachos!!!" y agregó: "Vamos Argentina!!".

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, también festejó el triunfo del seleccionado argentino de fútbol y manifestó en Twitter: "Gracias muchachos! ¡Una alegría que vale millones! ¡¡¡Fuerza Argentina!!!".

El diputado nacional del Frente de Izquierda Unida, Nicolás del Caño, festejó uno de los goles convertidos por la selección argentina y escribió en su cuenta de Twitter: "Vamoooo. Golazo de Messi!!".

El diputado nacional de la UCR, Rodrigo de Loredo, a su vez, expresó: "Grande Argentina! Mucha garra y un segundo tiempo muy bien jugado. Vamos contra Polonia!".

El presidente Coalición Cívica y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, festejó el resultado del partido de fútbol con la frase "Vamos Argentina" y replicó una foto en la que se ve al capitán del seleccionado argentino, de espaldas en la cancha, en pleno partido tras convertir un gol.

El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, sostuvo: "¡Argentina confió! Messi, sos lo más grande que hay" y acompañó el posteo con emoticones de aplausos, una pelota de fútbol y una bandera argentina.

El diputado nacional de la UCR y neurocirujano Facundo Manes señaló que "ganar activa el sistema de recompensa de nuestro cerebro que nos da sensación de placer y bienestar" y agregó: "Ahí pusieron a la Argentina este sábado, muchachos. Ahora a seguir trabajando juntos para avanzar". (Télam / NA)