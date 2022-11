Sacnun participa activamente en los avances del Gasoducto "Néstor Kirchner"

La directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y dirigenta del Frente de Todos, María de los Angeles Sacnun, indicó en Buenos Aires que las obras del Gasoducto Néstor Kirchner avanzan a paso firme, en el marco de actividades conjuntas entre el BICE, la empresa pública Energía Argentina S.A. (ENARSA) y la empresa Techint.

"Hoy estamos avanzando en esta obra sin precedentes para nuestro país gracias a la decisión política del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de recuperar YPF. Este Gasoducto tiene un impacto directo no sólo en la macro economía por el frente externo, sino que también tiene un gran impacto positivo para los usuarios residenciales, industriales y comerciales de la República Argentina", expresó Sacnun.

"No sólo nos va a permitir sustituir importaciones sino que además en la 3ra y 4ta etapa generará ingresos de divisas a causa de las futuras exportaciones de gas. En momentos donde tantos agoreros pregonan el desplazamiento del Estado de la economía, es el Estado Nacional el que pone en marcha la obra más importante de Sudamérica de los últimos 40 años para proveer de gas y energía a nuestro país", sentenció María de los Angeles Sacnun.

El Gasoducto "Néstor Kirchner" reviste una importancia estratégica para Argentina y para la provincia de Santa Fe, ya que permitirá aumentar la producción de gas en Vaca Muerta a 19 millones de m3/día en su primer tramo y un ahorro de divisas por importaciones de entre 1.300 y 2.200 millones de dólares que permitirá modificar la matriz y alcanzar la soberanía energética.

En la Etapa I el Gasoducto se extiende 563 kilómetros, desde la localidad neuquina de Tratayén a Salliqueló, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, atravesando las provincias de Río Negro y La Pampa. Este primer tramo permitirá, simultáneamente, utilizar la disponibilidad que hay en otros tramos complementarios, aumentando rápidamente el abastecimiento al principal centro de consumo . En su Etapa II, el ducto cubrirá el tramo entre Salliqueló hasta San Jerónimo (Santa Fe) y permitirá aumentar en un 25 por ciento la capacidad de transporte de los gasoductos troncales de nuestro país.

Recordemos que en el mes de febrero se creó el Fideicomiso FONDESGAS (Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino) y el Gasoducto Néstor Kirchner fue declarado de Interés Público Nacional. El Banco BICE es desde mayo de este año el fiduciario del Fideicomiso, encargándose de la administración y de los pagos requeridos para la ejecución de los proyectos.

“Para nosotros es central esta obra. Va a llevar adelante una inversión de alrededor de 1.500 millones de dólares y tiene recupero en el mismo año con un impacto en la balanza comercial de más de 3.000 millones de dólares”, sostuvo Sacnun. Por otro lado la ex Senadora Nacional por Santa Fe aseguró que “el Gasoducto NK se financió con el Aporte Solidario Extraordinario que aprobara el Congreso en 2020, y tiene que servir para entender que hay obras que son estratégicas y que deben ser políticas de Estado”.

El gas, a diferencia del petróleo, es muy complejo y costoso para almacenar. El transporte actualmente se encuentra colapsado y la producción se encuentra limitada por este motivo. Por lo tanto, si no hay forma de transportarlo, no tiene sentido producirlo. Hoy en la República Argentina las cuencas convencionales están en declive, por lo cual falta gas y se debe importar. En términos de valores, hay que tener en cuenta que el precio por millón de BTU de GNL rondaba habitualmente en los U$S 7-9, pero el escenario mundial de post pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania elevaron esos valores arriba de U$S 60. De esta forma, en un mercado pre pandemia, el ahorro hubiera sido de unos 5,5 millones de U$S por día. Con los valores actuales Argentina puede ahorrar 40 millones de U$S por día o incluso más.

Por otro lado, Sacnun añadió que “sólo con la obra de la primera etapa el Gasoducto generará 10.000 puestos de trabajo directos, más otros 40.000 indirectos, lo cual garantiza un impacto positivo para las economías regionales”.

Finalmente apuntó: “Para la República Argentina y para mi Provincia de Santa Fe el Gasoducto Néstor Kirchner resulta prioritario y más teniendo en cuenta que hoy, desde el punto de vista geopolítico, el mundo está discutiendo la provisión de energía y alimentos”.