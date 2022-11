En Vera usan tapabocas

Mientras el Mundial, la inflación o la inseguridad dominan la escena pública, el Covid se las ingenia para reinventarse a casi tres años de su aparición en algún lugar de China. En Brasil vuelven a exigir el tapabocas, al igual que lo que sucede en la ciudad santafesina de Vera, donde las autoridades del Instituto San Juan Bautista reimplantó el uso obligatorio del barbijo luego de confirmarse un brote de influencia y Covid en un grupo de alumnos, algunos de los cuales fueron internados por neumonía.

Al establecimiento educativo asisten más de 800 alumnos de los niveles primario y secundario. “Como medida de prevención, tras las consultas a las autoridades de Salud, decidimos el uso obligatorio de los tapabocas para todos los alumnos y en las aulas. Es que por las altas temperaturas reinantes estos días en el norte santafesino, se necesita mantener encendidos los equipos de refrigeración y por lo tanto no hay circulación de aire”, explicó Horacio González, director del establecimiento. Además aclaró que el tapaboca no será obligatorio en los recreos.

Por su parte, la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, admitió que en la provincia se registra un aumento en los casos de Covid-19, pero destacó que “salvo casos muy puntuales de personas de edad avanzada o con factores de riesgo, no se están generando internaciones”.