Se inaugura nueva iluminación led en un tramo de la autopista Santa Fe-Rosario

En el marco de un programa de instalación de nuevas luces led en rutas de toda la provincia, el gobierno santafesino inaugurará una obra relevante, porque mejorará varios kilómetros de una de las principales vías de conexión de toda la bota, la autopista Rosario-Santa Fe, y porque va a contribuir a resolver los problemas de inseguridad que suelen expandirse en sectores de circulación vehicular poco iluminados.

Será este lunes a las 18:45 cuando se encenderán por primera vez las luminarias de nueva generación instaladas en 440 columnas distribuidas a lo largo de los primeros 8 kilómetros y 200 metros de la autopista, desde el ingreso a la ciudad de Santa Fe.

Es el tramo que va desde el puente sobre el río Salado hasta la ruta nacional 19. La obra implicó una inversión de casi 382 millones de pesos, y la instalación de una línea de media tensión de 4200 metros y 12 nuevos transformadores para abastecer el sistema.

También se habilitará un tramo del puente intercambiador construido a la altura de Santo Tomé, que incluye dos ramas de ingreso y salida a cada lado de la traza principal y dos rotondas de distribución, además de defensas metálicas y luminarias sobre las ramas y bajo los puentes.



“COMO SI FUERA DE DÍA”

El director de Vialidad Provincial, Oscar Ceschi, destacó que será una obra fundamental para ayudar a prevenir la seguridad del gran número de personas que ingresa y sale de Santa Fe por la autopista, en un tramo donde existen varios countrys y complejos deportivos.

“No sólo es una obra pública, sino que su mayor importancia radica en el tema de la seguridad. Y además forma parte de ese conjunto de obras que expanden sus beneficios al turismo y también a la producción de la provincia”.

Explicó que “este tipo de obras de iluminación las estamos llevando adelante en toda la provincia, pero este es uno de los tramos más largos que estamos haciendo”. Señaló que es similar al que se está terminando en la otra cabecera de la autopista, desde Rosario hasta el peaje a la altura de Puerto San Martín. En ese caso las nuevas luces se extienden a lo largo de 22 kilómetros.

Agregó Ceschi que “está comprobado que los ingresos a las grandes ciudades, no solo a Santa Fe, en horarios nocturnos donde no hay iluminación suficiente es donde mayor inseguridad se produce, cuando se ponen obstáculos en la ruta o cascotean a los vehículos que pasan, obligándolos a parar para después asaltarlos. Al tener este tipo de iluminación, la ruta estará iluminada como si fuera de día, entonces disminuye notablemente ese problema de la inseguridad. Ese es el primer objetivo”.

“Cuando uno circule de noche por ese tramo de la autopista iluminado, quiero reiterarlo, va a parecer de día por cómo va a quedar todo iluminado”, resaltó Ceschi.



EL INTERCAMBIADOR DE SANTO TOMÉ

Juntamente con la nueva iluminación led, este lunes también van a quedar habilitados los ramales 3 y 4 de la obra de acceso y salida de la autopista a la altura de Santo Tomé, el intercambiador que va a permitir una conexión con esa ciudad a través del puente.

“Ese puente que cruza de un lado al otro de la traza no tenía las obras, los rulos de entrada y salida. Es una obra de cuatro carriles: el 1 y el 2, en el noroeste de la autopista, y el 3 y 4 en el sureste. Estos dos son los que están terminados. Esta obra va a permitir agilizar el tránsito por ese sector y un ingreso y egreso reglamentario a la autopista”, explicó Ceschi.