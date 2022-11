Compromiso comunitario en “Mi barrio más limpio”

La información que aporta el trabajo en territorio del programa Creando Conciencia del Instituto para el Desarrollo Sustentable, y las acciones de los equipos de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Subsecretaría de Servicios Públicos, permiten la toma de decisiones y la propuesta de acciones que tiendan a resolver las situaciones que se presentan en los diferentes sectores, respecto al manejo de los residuos.

Una de las problemáticas detectadas es la presencia y la acumulación de residuos sólidos que algunos actores de la comunidad desechan en determinados espacios, sin respetar reglas de separación integral de residuos, ni los días y/o lugares designados para la recolección.

Para poder hacer frente a esta situación, la Municipalidad de Rafaela planificó la conformación del programa “Mi barrio más limpio”, una acción estratégica que aborda el problema a partir del trabajo comunitario y en territorio, con agentes comunitarios ambientales del propio barrio, para desarrollar acciones. Sobre las bases del acompañamiento del estado y la educación ambiental. En este contexto, se realizó la capacitación del tercer equipo de voluntarios del año en el sector norte y en el sector sur de la ciudad.

El programa incluye a los barrios Italia, Monseñor Zazpe, Virgen del Rosario, 2 de Abril, cuenta en en esta oportunidad con un equipo de 60 agentes comunitarios que buscan generar acciones transformadoras a largo plazo. La semana que viene, inicia el trabajo en territorio.

Estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; Antonela Kern del área de Educación Ambiental del IDSR; Miguel Roller de la subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte, miembros del equipo de trabajo de las áreas municipales involucradas, presidentes vecinales y representantes de la comisión vecinal del barrio. Junto a vecinos y vecinas del sector que realizarán el trabajo en territorio.



UNA POLÍTICA

SOSTENIDA EN EL TIEMPO

Villafañe, manifestó: “Estamos con un nuevo grupo de vecinos y vecinas que van a formar parte de este programa, una iniciativa de participación comunitaria donde lo que prevalece es el cuidado de la salud, a través de un trabajo de concientización de cómo debemos tener nuestro barrio. No tiene que ver solamente con el barrido de calles, sino que va mucho más allá, consiste en educar a nuestros vecinos, en pedirles colaboración, en propiciar la solidaridad para vivir en un mejor espacio, con las condiciones de salud necesarias para evitar enfermedades”. “Si bien “Mi barrio más limpio” es una iniciativa que se lleva adelante desde hace muchos años en la ciudad, en el 2022 establecimos un nuevo modo de trabajo que nos dio muy buenos resultados y que se visibiliza en los barrios”, cerró. Antonela Kern, quien brindó la capacitación, contó: “En la formación se notó a los y las vecinas muy comprometidos con la tarea que les toca realizar. El trabajo más importante, además del barrido, es la concientización y que el mensaje llegue a los hogares. Intentamos que se transmitan actividades prácticas y concretas que puedan hacer día a día para mantener el barrio más limpio y para seguir trabajando juntos la gestión de residuos y el cuidado ambiental”.



EXPERIENCIAS

Patricia, del barrio 2 de Abril, participó de la capacitación y destacó que “el barrio necesita el barrido que realizamos y el mantenimiento constante. También la ayuda de todos los que vivimos acá. Cuando estamos en actividad el cambio se nota”. Eva, del mismo barrio, también será agente comunitaria y mencionó que “es un grupo muy lindo el que formamos ahora, si no mantenemos entre todos al barrio más limpio y si no nos seguimos ayudando entre nosotros, no es posible que esté siempre limpio. Ojalá que el programa siga, nos interesa a todos por el bien del barrio”.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Este programa tiene el objetivo de involucrar a los ciudadanos y convertir a vecinos y vecinas en protagonistas activos de la propia realidad barrial. A la vez, en promotores de los cambios que quieren y se necesitan lograr en el barrio, a través del trabajo conjunto y comunitario, para mejorar las condiciones de determinados sectores que se ven sometidos a situaciones donde los residuos son dispuestos de forma incorrecta. Los agentes se ocupan de realizar la limpieza de espacios públicos y calles. También de realizar la recolección y/o acomodamiento de residuos que se encuentren dispersos en lugares no correspondientes, con apoyo del municipio. Además, llevan a cabo tareas de promoción y capacitación puerta a puerta acercando a cada vecino información sobre todos los programas y servicios del Estado local para la recolección de residuos. Esta actividad estará acompañada por las Promotoras Ambientales del Instituto para el Desarrollo Sustentable.