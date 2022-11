Los proyectos ambientales de Santa Fe en la Cumbre Mundial de Cambio Climático

“Estamos atravesando una crisis climática a nivel mundial que también se refleja en nuestra provincia, afectando nuestra calidad de vida, nuestra economía, nuestra manera de vincularnos con la naturaleza. Por eso es fundamental avanzar en medidas de mitigación: no hay transición posible sin cooperación financiera y fortalecimiento técnico”. La reflexión pertenece a la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Erika Gonnet, después de participar de la 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 27), que se celebró en Egipto durante el mes de noviembre.

Junto a la funcionaria del gobierno de Omar Perotti también representaron a Santa Fe los intendentes de Rafaela, Luis Castellano; Reconquista, Enrique Vallejos, y Vera, Paula Mitre, y el subsecretario de Cambio Climático, Marcelo Gallini.

De esta cumbre participaron cerca de 200 países, y por Argentina asistieron autoridades ambientales de otras provincias como Tucumán, Santiago del Estero, Misiones, La Rioja y Corrientes. La delegación de Santa Fe concretó numerosas reuniones bilaterales con organismos internacionales, participó en eventos públicos y exposiciones en paneles dentro de la cumbre.



OBJETIVOS DE LA PROVINCIA

A su regreso de la cumbre, Gonnet detalló que “la provincia de Santa Fe participó de la COP 27 con el objetivo de fortalecer la acción climática territorial, como así también avanzar en la búsqueda de financiamiento que permita potenciar los proyectos ambientales provinciales, y los planes de respuesta al cambio climático”.

Destacó que “la participación de los gobiernos locales de Vera, Reconquista y Rafaela representó además una oportunidad para incorporar nuevas miradas y conceptos en la política ambiental local”.

Producción de biocombustibles

Un punto importante de la conferencia fue la necesidad de fomentar la producción de biocombustibles, como una herramienta para desalentar el consumo de combustibles fósiles. Gonnet señaló que “presentamos la capacidad productiva de biocombustibles de la provincia de Santa Fe, nuestro plan provincial de respuesta al cambio climático y expusimos sobre el acueducto biprovincial Santa Fe - Córdoba, como una clara obra de adaptación hacia los territorios”.

En este sentido precisó que “según los inventarios de gases de efecto invernadero, a nivel mundial, y en Argentina en particular, el sector energía es el responsable de más de la mitad de las emisiones. Por eso desde Santa Fe tenemos una gran oportunidad vinculada a la producción de biocombustibles”.

También sostuvo que “tenemos que seguir avanzando en el fomento de las energías renovables, para que cada vez más santafesinos puedan acceder a ellas”.



OBRAS PARA LA

ACCIÓN CLIMÁTICA

En el marco de la COP 27, la Ministra de Ambiente y Cambio Climático se reunió con autoridades de la AFD para consolidar aspectos técnicos del proyecto de obras para la acción climática, que prevé un financiamiento de 65 millones de euros.

“El proyecto plantea la creación, en diferentes puntos de la provincia, de Centros de Innovación Climática, que se sumarán a las iniciativas venimos trabajando desde el gobierno provincial para la puesta en valor de nuestras áreas protegidas, y la ampliación y creación de nuevos parques nacionales".

“Además, la propuesta de trabajo con la AFD, de manera integral, prevé financiamiento para infraestructuras en áreas protegidas y para potenciar la puesta en valor del Centro de Rescate, Protección y Conservación de Fauna “La Esmeralda”.



LA REALIDAD DE SANTA FE

Para Gonnet, esta cumbre mundial realizada en Egipto y que reunió a más de 35.000 personas, entre representantes de gobiernos, observadores y sociedad civil, “representa una oportunidad para consolidar demandas de países como el nuestro frente a la adaptación, la mitigación, los daños y pérdidas relacionados con la crisis ambiental”

La COP 27 tuvo como lema “Juntos por la implementación”, una frase que para la ministra “marca la necesidad de pasar de las promesas a las acciones concretas”.

“Del encuentro -agregó- queda clara la necesidad de avanzar en materia de financiación para la adaptación de los territorios, sobre todo en el sur global”.



EL PAÍS Y LOS

GOBIERNOS LOCALES

Sobre la situación nacional y de las provincias, Gonnet recordó que nuestro país “ya se comprometió a la acción climática con la presentación de su Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Este trabajo -explicó- fue trabajado federalmente y participativamente. Cada provincia está avanzando en la implementación de su política subnacional de respuesta. Y en el marco de esta política se fortalece el accionar de los gobiernos locales en materia climática”.

Precisó Gonnet que “los estados nacionales participan directamente de las negociaciones. pero con las voces y demanda de los estados subnacionales, quienes mantenemos autonomía en el diseño de políticas públicas de respuesta, en el marco de la articulación con el gobierno nacional y los compromisos internacionales que surgen en ámbitos como la COP 27”.

La emergencia en la provincia

En cuanto a la situación en la provincia, la ministra trazó un cuadro de situación: “Santa Fe está atravesando una emergencia ambiental, que se puede observar en la bajante extraordinaria del río Paraná que atravesamos durante los últimos tres años, en las altas temperaturas y en la ausencia de lluvias, sumado a la sequía prolongada".

“La crisis climática afecta de manera directa nuestros ecosistemas, nuestra economía y nuestra calidad de vida, por eso es fundamental avanzar en medidas de adaptación y mitigación que incorporen la perspectiva del triple impacto. En territorios como el nuestro, dentro del sur global, no hay transición posible sin cooperación financiera y de fortalecimiento técnico”, planteó.

“Las sequías, las inundaciones y los incendios son problemáticas mundiales que también están presente en nuestro territorio y que, lamentablemente, llegaron para quedarse, por eso como Estado debemos elaborar medidas y realizar las obras de infraestructura necesarias que nos permitan adaptar nuestros territorios para los próximos años”.

Gonnet resumió que en Santa Fe “estamos trabajando en soluciones basadas en la naturaleza, ampliando nuestras áreas protegidas, creando nuevos parques nacionales, para proteger y conservar nuestra biodiversidad, pero necesitamos acompañamiento financiero que nos permita profundizar estas políticas públicas”.



BALANCE DE LA CUMBRE

Sobre el resultado de la participación de Santa Fe en la Cumbre Climática mundial, la ministra de Ambiente señaló que “nos permitió ampliar nuestra mirada acerca del cambio climático, comprobar que estamos en sintonía con la política internacional, fundamentalmente en materia de legislación, y en nuestra forma de trabajar la temática de manera transversal. Además, nos llevamos muchísimos contactos y acercamientos con organismos internacionales con quienes compartimos diferentes proyectos y acordamos seguir trabajando”.

“Como conclusión a la COP creo que la demanda general tiene que ver con el financiamiento desde los países más desarrollados, que suelen ser los países que más emiten, hacia los menos desarrollados. Además se discutió sobre el replanteo de los mecanismos de financiamiento que actualmente son muy complejos. También un punto clave fue el de darle prioridad a las medidas de adaptación en los territorios, que contemplen los riesgos locales”, concluyó.

“Es un panorama complejo -reflexionó-. Porque si no se avanza en acciones concretas de implementación, creo que se pone en juego la confianza de los compromisos climáticos asumidos desde los Estados”.