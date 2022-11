Prevención y capacitación, claves contra los delitos 4.0

El ministerio de Seguridad, a través del área de Cibercrimen de la policía provincial, implementó un programa de capacitación que consiste en dar a conocer cómo operan los delincuentes a través del ciberespacio y qué se debe hacer para prevenirlo.

Las charlas y talleres sobre Cibercrimen, que comenzaron a desarrollarse a lo largo y ancho de la provincia, están dirigidas no solo al personal de la fuerza y funcionarios públicos sino también a toda la comunidad, cualquier vecina y vecino que pretenda informarse podrá hacerlo.

En la provincia de Santa Fe, las prácticas delictivas por medio de la Intranet e Internet son uno de los delitos más fáciles de ejecutar y más difíciles de conocer debido a la falta denuncias. Por ello, desde el Ministerio de Seguridad, se promueve la realización de denuncias ante autoridades policiales y judiciales utilizando la llamada al 911, las seccionales y comisarías, los centros territoriales de denuncia y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), quienes cuentan con un formulario online de denuncia a través de su sitio web oficial.

Asimismo, la policía adquirió nuevos equipos informáticos que permitirán el ciber patrullaje para combatir este tipo de estafas.



RESGUARDAR

DATOS PERSONALES

En relación a la prevención, el experto en cibercrimen y jefe de la División que depende de la Agencia de Investigación Criminal, Rodrigo Álvarez, explicó que "las redes sociales son una de las principales fuentes de información que utilizan los estafadores para encontrar potenciales víctimas porque las personas comparten mucha información personal, es por esto que deben tener cuidado con los datos que hacen públicos como los números de celulares, correos electrónicos, números de documento. Es importante saber que una empresa cualquiera fuere y de la cual somos clientes no nos pedirá ningún dato sensible y personal, porque se deduce que los tiene en su sistema, es decir que si la empresa nos lo solicita debemos automáticamente cortar la llamada y denunciar correctamente el número que nos llamó para que no continúe cometiendo estafas a otras personas".

Con respecto a la seguridad de datos en aplicaciones y redes sociales, Álvarez afirmó que "es importantísimo realizar la autenticación en dos pasos o factor de doble autenticación para todas nuestras aplicaciones, todos la tienen, debemos buscar bien en la configuración y realizarla, esto dificulta el robo de identidades y de cuentas de redes sociales".

El delito informático se puede prevenir aplicando los consejos de prevención que brinda el Ministerio de Seguridad, cómo proteger la identidad digital con la verificación en dos pasos en todas las redes sociales y aplicaciones incluyendo el teléfono celular, usar contraseñas seguras, cuidar en qué sitios web y redes se comparten los datos personales, proteger los equipos informáticos con contraseñas, nunca hacer clic en enlaces desconocidos, evitar reenviar promociones de dudosa reputación, y siempre realizar la denuncia.

Algunos consejos:

#Protege tu identidad digital.

#Utiliza medidas de Ciberseguridad.

#Usa contraseñas seguras.

#Cuida tus datos personales.

#Verifica ofertas del comercio digital.

#Protege tus equipos informáticos.

#Nunca hagas click en enlaces desconocidos.

#Evita reenviar promociones de dudosa reputación.

#Ante la duda, consulta con un familiar o amigo de confianza.

#Denuncia.