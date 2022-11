Murió Irene Cara, la voz y el baile en "Fama" y "Flashdance"

La actriz, cantante, bailarina y compositora estadounidense de origen puertorriqueño Irene Cara, laureada por sus interpretaciones de las canciones principales de los filmes "Fama" y "Flashdance", murió este sábado a los 63 años en su casa de Florida por causas aún no reveladas.

La noticia sobre el fallecimiento fue entregada por su representante, Judith A. Moose, a través de Twitter donde escribió: "No puedo creer tener que escribir esto, y mucho menos dar la noticia. Por favor, compartan sus pensamientos y recuerdos de Irene. Estaré leyendo todos y cada uno de ellos; y sé que ella estará sonriendo desde el Cielo. Ella adoraba a sus fans".

La artista se inició en la televisión de habla hispana cantando y bailando y su pico de popularidad llegó asumiendo a Coco Hernández en "Fama", película de 1980, que le dio su primer premio Oscar por la canción homónima.

Cara también participó de la banda sonora de la película "Flashdance" y su tema principal, "Flashdance... What a Feeling", le volvió a otorgar el Óscar en 1983 a la mejor canción original, así como el Premio Grammy a la Mejor interpretación vocal femenina pop un año más tarde.

Luego y ya lejos de semejante palmarés a cuyo calor registró tres álbumes, la intérprete siguió participando en filmes y programas de TV, a la vez que sostenía el proyecto musical Hot Caramel donde se desempeñaba como voz principal. TÉLAM