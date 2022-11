Nuestros Líos

En estos días, nuestra cabeza piensa en fútbol, nuestros pulmones respiran fútbol y solo nos sale hablar de la Selección, de Qatar, de los rivales y todo lo que tenga que ver con esta loca fiesta que es el Mundial de fútbol. Tenemos dos Líos en la Selección, el gran Lionel Messi y al creador de la Scaloneta, el técnico Lionel Scaloni. Pero, como no hay dos sin tres, tenemos un hermoso LIO en nuestra economía. Nuestro BCRA se encuentra con escasez de dólares en sus arcas, producto de que la balanza de cambios da negativa, los dólares que ingresan contra los que salen del país marcan déficit. Ya sea la balanza de turismo, la de comercio exterior o la que tiene el principal problema, no ingresan dólares a la cuenta de inversión. ¿Por qué no ingresan? Porque son tomados al tipo de cambio oficial, que posee una brecha con lo dólares libres de casi el 100%. ¿Quién va a invertir en nuestro país siendo que le tomamos sus dólares a mitad de precio que, si lo hace en otra Nación, por ejemplo, cualquiera de nuestros vecinos?

Hemos festejado el acuerdo con el Fondo Monetario y nos suscribimos a sus recomendaciones, las cuales estamos cumpliendo con sacrificio. Estas son, reducir la emisión monetaria, acumular reservas y reducir el gasto público. Lo más interesante de esto es que el orden de las cuentas públicas lo está pidiendo un tercero, cuando deberíamos exigirlo nosotros, o simplemente deberían formar parte de cualquier programa económico, pero de todas maneras bienvenido sea. Aun arreglando con éste y cumpliendo en parte con sus exigentes premisas, dada nuestra condición de incumplidor reiterado de nuestros compromisos ante los inversores, el pacto no nos permitió, al menos todavía, financiarnos en los mercados internacionales que poseen tasas razonables. Recordemos que el poder colocar deuda en el exterior nos permite refinanciar la actual, consiguiendo mejores tasas y plazos más largos, evitando cuellos de botella en los pagos, a la vez que permitiría, tanto al país como a los privados, obtener financiamiento para encarar mejoras en infraestructura o bienes de capital que nos hagan un país más productivo.

Entonces, esta imposibilidad de financiarnos a tasas razonables en los mercados globales lleva a la conducción económica a buscar financiamiento interno. Este crédito no es utilizado para mejorar los recursos productivos del país sino que simplemente se utiliza para cubrir necesidades financieras de gestión. Si miramos el gasto público en lo que va del año, o mejor si lo anualizamos para que ingrese el diciembre pasado, ya que este es un mes de altas necesidades de dinero por la administración pública central -ya que debe hacer frente a aguinaldos, bonos y otros beneficios para mantener la conflictividad social a raya-, encontramos que la emisión monetaria superó los dos billones y medio de pesos. Si a esta emisión la enfrentamos al déficit fiscal del mismo período, vemos que éste supera en solo un 10% esta cifra. En conclusión, se financió el déficit fiscal con emisión monetaria. Esta millonada de pesos circulando por la economía es rescatada por la vía mayorista, es decir les colocan a los bancos letras de liquidez que luego les permiten contar como encajes bancarios, de esta forma convierten los depósitos bancarios en endeudamiento del sector público, ya que el dinero de los bancos no es propio, sino de sus depositantes. Esta enormidad de pesos en Lelic, a diferencia de la base monetaria, devenga intereses, y estos nuevos intereses podemos asemejarlos a mayor emisión solo por el mero transcurso del tiempo. La tasa de interés de las citadas Letras de liquidez alcanza el 6.25% mensual, el cual nos recuerda al índice de inflación mensual que ronda ese valor. Y si miramos la tasa de interés que se paga por los plazos fijos en los bancos, adivinen... 6.25% mensual. Lo que ocurre que en economía todos los valores tienden a equilibrarse, entonces, aunque queramos negarlo o maquillarlo con acuerdo de precios, tendremos más inflación, desempleo y pobreza, aunque estos dos últimos se camuflen con planes sociales.

Para salir de este lío, las medidas que ya adoptó el Ministro de Economía son, por un lado, una nueva versión del dólar soja que desde el lunes saldrá a tentar a los productores a un valor de $230, con la intención de inducir el adelantamiento de ventas previo a la nueva siembra y teniendo en cuenta que el productor está afectado por la sequía que sufrieron los cultivos de invierno, la incógnita está aquí en cuanto queda por comercializar genuinamente -se estima 3.000 millones de dólares- y si con esto se logrará aumentar las alicaídas reservas del BCRA, así como la siempre ávida recaudación impositiva. También se está buscando aumentar el anticipo de impuesto a las ganancias que pagan las empresas y es muy probable que se lance un nuevo blanqueo de capitales, amenazando con conseguir datos desde EE.UU. de quienes poseen cuentas allá. Esto último es espantoso, por un lado, se premia al evasor y por otro, aunque muchos analistas lo ven posible, no imaginamos al país del norte compartiendo esa información con nosotros que, por el momento no somos ni seguidores ni aliados de sus políticas internacionales.

La manera de salir airosos de cada partido del Mundial es haciendo goles, para ello se toca la pelota, se construye, se entrena previamente, se practica y se suda. Al talento de nuestros jugadores se le suma mucho sacrificio, trabajo en equipo y táctica, los dos Lios, Messi y Scaloni, son engranajes primordiales de nuestra Selección. Mientras tanto al lío económico, se le debe atacar de manera similar, con un plan y un trabajo en equipo que potencie nuestras habilidades, se sale trabajando, creciendo y comerciando. Producimos alimentos y energía que el mundo demanda, solo debemos ponérselo a disposición.



