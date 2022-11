Ferro, en un día triste, visita a Coronel Aguirre

En un torneo que hasta aquí ha sido casi ideal para Ferrocarril del Estado, y con el primer objetivo cumplido con creces, este domingo el conjunto de Los Nogales buscará seguir por la buena senda cuando visite a Coronel Aguirre en el arranque de la segunda fase del Regional Amateur. El partido en Villa Gobernador Gálvez comenzará a las 17 y tendrá el arbitraje de Alejandro Scionti, de Cañada de Gómez, con Luca Pedrozo y Sebastián Palavecino, de la misma Liga, como asistentes.

Lamentablemente, desde lo anímico no es un buen fin de semana para la familia ferrocarrilera, ya que en las últimas horas se produjo el fallecimiento del ex futbolista de la institución, Julio Camerlo, a los 52 años. Fue un aguerrido volante en los años '90, jugando junto a Mario Quiroz, padre de Lucas Quiroz, que es actualmente una de las principales figuras del equipo dirigido por Oscar Born.

Camerlo -que también jugó en 9 de Julio- falleció producto de una descompensación cuando jugaba un torneo amateur de fútbol en nuestra ciudad, en las primeras horas de la muy calurosa tarde de este sábado.

Cabe mencionar que hoy Ferro no podrá contar con Yoel Holhman, el media punta que fuera expulsado en el partido con Sportivo Norte, aunque sí podrá reaparecer Quiroz.

El posible once sería con: Matías Grosso; Lucas Ibañez, Santiago Aragoni, Martín Zbrun y Mariano Andrada; Bruno Riberi, Sebastián Barolo, Agustín Zilli y Lucas Quiroz; Federico Malano y Fernando Romero. DT: Oscar Born.