Ben Hur pretende traerse un buen resultado desde Viale

Comienza la segunda etapa para Ben Hur en el Regional Amateur 2022/23. El Lobo se presentará desde las 18 ante Arsenal de Viale como visitante, para intentar traerse un buen resultado que luego le dé mayor tranquilidad de cara a la revancha prevista en Rafaela. El encuentro será dirigido por Lautaro Castañola, con Paula Eisenach y Gualberto Ayala como asistentes, todos de la Liga de Nogoyá.

La escuadra dirigida por Maximiliano Barbero consiguió el primer puesto en su grupo, con cuatro victorias y dos empates, teniendo además el plus de no haber tenido goles en contra. Arsenal de Viale ganó su grupo de tres integrantes de manera invicta, con dos triunfos y dos empates.

En estos mano a mano donde el margen de error se achica considerablemente, será clave para el Lobo seguir manteniendo el buen desempeño defensivo y ser lo más contundente posible en cuanto al aprovechamiento de las situaciones de gol que se generen.

El probable once titular sería con: Matías Astrada; Gustavo Mathier, Genaro Cepeda, Nicolás Besaccia y Martín Alemandi; Cristian Barco, Joel Sacks, Joaquín Castellano y Diego López; Germán Mayenfisch; Agustín Bianciotti.