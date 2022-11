Por la guerra en Ucrania se incrementó la producción de armamento en Europa

BERLÍN, Alemania, 26 (Reuters). - La industria armamentista de Europa del Este está produciendo armas, proyectiles de artillería y otros suministros militares a un ritmo no visto desde la Guerra Fría, mientras los gobiernos de la región lideran los esfuerzos para ayudar a Ucrania en su lucha contra Rusia.

Los aliados suministraron armas y equipo militar a Kiev desde que Rusia invadió a su vecino el 24 de febrero, agotando sus propios inventarios en el camino.

Los Estados Unidos y Gran Bretaña comprometieron la ayuda militar más directa a Ucrania entre el 24 de enero y el 3 de octubre, según muestra un rastreador del Instituto Kiel para la Economía Mundial, con Polonia en el tercer lugar y la República Checa en el noveno.

Todavía desconfiados de Rusia, su amo de la era soviética, algunos países del antiguo Pacto de Varsovia ven ayudar a Ucrania como una cuestión de seguridad regional.



ES NEGOCIO

Pero casi una docena de funcionarios y analistas gubernamentales y de empresas que hablaron con la agencia de noticias Reuters dijeron que el conflicto también presentó nuevas oportunidades para la industria armamentística de la región.

"Teniendo en cuenta las realidades de la guerra en curso en Ucrania y la actitud visible de muchos países encaminados a aumentar el gasto en el campo de los presupuestos de defensa, existe una posibilidad real de ingresar a nuevos mercados y aumentar las ganancias por exportaciones en los próximos años", dijo. Sebastian Chwalek, CEO de PGZ de Polonia.

La PGZ, de propiedad estatal, controla más de 50 empresas que fabrican armas y municiones, desde transportadores blindados hasta sistemas aéreos no tripulados, y tiene participaciones en docenas más.

Ahora planea invertir hasta 8.000 millones de zlotys (1.800 millones de dólares) durante la próxima década, más del doble de su objetivo anterior a la guerra, dijo Chwalek a Reuters. Eso incluye nuevas instalaciones ubicadas más lejos de la frontera con el aliado de Rusia, Bielorrusia, por razones de seguridad, dijo.

Otros fabricantes también están aumentando la capacidad de producción y compitiendo para contratar trabajadores, empresas y funcionarios gubernamentales de Polonia, Eslovaquia y la República Checa, dijeron.

Inmediatamente después del ataque de Rusia, algunos militares y fabricantes de Europa del Este comenzaron a vaciar sus almacenes de armas y municiones de la era soviética con las que los ucranianos estaban familiarizados, mientras que Kiev esperaba el equipo estándar de la OTAN de Occidente.

En la medida que esas existencias han disminuido, los fabricantes de armas han aumentado la producción de equipos tanto antiguos como modernos para mantener el flujo de suministros. Y el flujo de armas ayudó a Ucrania a hacer retroceder a las fuerzas rusas y recuperar franjas de territorio.

Las empresas y los funcionarios que hablaron con Reuters se negaron a dar detalles específicos de los suministros militares a Ucrania, y algunos no querían ser identificados, citando sensibilidades comerciales y de seguridad.



INDUSTRIA HISTÓRICA

La industria armamentística de Europa del Este se remonta al siglo XIX, cuando el checo Emil Skoda comenzó a fabricar armas para el Imperio austrohúngaro. Bajo el comunismo, las enormes fábricas en Checoslovaquia, el segundo mayor productor de armas del Pacto de Varsovia, Polonia y en otras partes de la región mantuvieron a la gente empleada, produciendo armas para los conflictos de la Guerra Fría que Moscú avivó en todo el mundo.

El colapso de la Unión Soviética en 1991 y la expansión de la OTAN en la región empujaron a las empresas a modernizarse, pero "todavía pueden producir rápidamente cosas como municiones que se adaptan a los sistemas soviéticos", dijo Siemon Wezeman, investigador del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo.

"Para la industria de defensa checa, el conflicto en Ucrania y la asistencia que brinda es claramente un impulso que no hemos visto en los últimos 30 años", comentó el viceministro de Defensa checo, Tomas Kopecny.